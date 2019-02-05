Углеметбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Пенсионная Мир
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1% от суммы, мин. 150 руб.
- 1% от суммы в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1% от суммы, мин. 150 руб.
- 1% от суммы в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных в день - до 300 000 руб., в месяц - до 1 500 000 руб.
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых от суммы задолженности;
- конвертация по курсу банка, комиссия - 3% от суммы;
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц ;
- смена ПИН-кода в банкоматах - 30 руб.;
- запрос баланса в устройствах других банков - 30 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное обслуживание карты
Особые ограничения
- карта предназначена для получения пенсий и социальных выплат
Дата актуализации
05.02.2019 15:36
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная Мир» в 13 городах России
Справочная информация
АО «Углеметбанк»
- Адрес
- 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 17 Б
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Челябинск
- Телефоны
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(351) 247-49-79