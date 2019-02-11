Обслуживание карты Тип карты Mastercard Platinum Технологические особенности чип

бесконтактные платежи Начисление процентов на остаток средств на счете проценты начисляются при наличии ежедневного положительного остатка не менее 3 000 руб. 5% Выпуск и обслуживание 0 - 3 588 ₽ со 2-го года: 0-3 588 руб. 0 руб. - при совершении безналичных покупок за предыдущий расчетный период на сумму не менее 7 000 руб. или наличии ежедневного положительного остатка на картсчете от 50 000 руб., в иных случаях - по 299 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка не предусмотрено Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - при совокупном снятии за месяц не более 150 000 руб. (включительно), свыше 150 000 руб. - 100 руб. за снятие до 5 000 руб., 2% - за снятие свыше 5 000 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - при совокупном снятии за месяц не более 150 000 руб. (включительно), свыше 150 000 руб. - 2,5%, мин. 250 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб., покупки: до 1 000 000 руб. в день Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. за операцию;

конвертация - по курсу ЦБ+2% от суммы операции;

плата за неразрешенный овердрафт - 100 руб. за каждый случай просрочки;

СМС-информирование - бесплатно;

доступ в бизнес-залы аэропортов - 30 долл. (заодного посетителя) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

бесплатное снятие наличный в банкоматах / ПВН сторонних банков;

начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете Особые ограничения не предусмотрено снятие наличных в банкоматах и кассах банка Дата актуализации 11.02.2019 16:23 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.