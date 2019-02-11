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Дебетовая Platinum
Mastercard Platinum — Банк Раунд
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 3 588 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
проценты начисляются при наличии ежедневного положительного остатка не менее 3 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 3 588 ₽
со 2-го года: 0-3 588 руб.
0 руб. - при совершении безналичных покупок за предыдущий расчетный период на сумму не менее 7 000 руб. или наличии ежедневного положительного остатка на картсчете от 50 000 руб., в иных случаях - по 299 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - при совокупном снятии за месяц не более 150 000 руб. (включительно), свыше 150 000 руб. - 100 руб. за снятие до 5 000 руб., 2% - за снятие свыше 5 000 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
0% - при совокупном снятии за месяц не более 150 000 руб. (включительно), свыше 150 000 руб. - 2,5%, мин. 250 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб., покупки: до 1 000 000 руб. в день
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. за операцию;
- конвертация - по курсу ЦБ+2% от суммы операции;
- плата за неразрешенный овердрафт - 100 руб. за каждый случай просрочки;
- СМС-информирование - бесплатно;
- доступ в бизнес-залы аэропортов - 30 долл. (заодного посетителя)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- бесплатное снятие наличный в банкоматах / ПВН сторонних банков;
- начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете
Особые ограничения
- не предусмотрено снятие наличных в банкоматах и кассах банка
Дата актуализации
11.02.2019 16:23
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Platinum» в 2 городах России
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Справочная информация
ООО «Банк Раунд»
- Адрес
- 125047, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 28
- Сайт
- www.round.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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