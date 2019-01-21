Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности чип Cash Back 0,5% от суммы покупок без ограничений по сумме возврата Начисление процентов на остаток средств на счете 4,5% годовых начисляются на остаток более 70 000 руб. 4,5% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% - в пределах ежедневного лимита, свыше 1,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 30 000 руб. в месяц, свыше 30 000 руб. в месяц - 1,5% от снятия Снятие наличных в ПВН других банков 1% - в пределах ежедневного лимита, свыше 1,5% Лимиты по операциям снятие наличных через кассы и банкоматы банка - 300 000 руб. в месяц, 50 000 руб. в сутки Дополнительная информация СМС-информирование - 30 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 10 руб.;

штраф за неразрешенный овердрафт по счету - 73% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;

невысокая комиссия за снятие в устройствах сторонних банков;

невысокая плата за СМС-информирование;

начисление процентов на остаток средств на картсчете;

мрок действия карты 6 лет Особые ограничения карта предназначена для зачисления пенсий, ежемесячных денежных и других социальных выплат Дата актуализации 21.01.2019 07:45 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.