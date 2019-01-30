Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 1 000 ₽ со 2-го года: 400 руб.; 600 руб. за выпуск;

400 руб. в год за обслуживание Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям выдача наличных денежных средств в ПВН, банкоматах (в том числе переводы с карты на карту банка в банкоматах) и кассах банка, безналичные операциии в POS-терминалах и в сети интернет: 100 000 руб. в сутки Дополнительная информация СМС-информирование - 60 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное снятие в любых банкоматах / ПВН;

возраст клиента - от 14 лет Минусы взимание платы за выпуск карты дополнительно к стоимости обслуживания Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 30.01.2019 17:58 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.