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Дебетовая Мир

Мир — Вкабанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 000 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
1 000 ₽

со 2-го года: 400 руб.;

  • 600 руб. за выпуск;
  • 400 руб. в год за обслуживание
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%

Снятие наличных в ПВН других банков

0%

Лимиты по операциям
выдача наличных денежных средств в ПВН, банкоматах (в том числе переводы с карты на карту банка в банкоматах) и кассах банка, безналичные операциии в POS-терминалах и в сети интернет: 100 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное снятие в любых банкоматах / ПВН;
  • возраст клиента - от 14 лет
Минусы
  • взимание платы за выпуск карты дополнительно к стоимости обслуживания
Особые ограничения
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
30.01.2019 17:58
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир» в 4 городах России
542
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Справочная информация
АО «Волго-Каспийский Акционерный Банк»
Адрес
414000, г. Астрахань, ул. Ленина, д. 20
Отделения и банкоматы
в вашем городе Астрахань
Отделения 10
Банкоматы 22
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Телефоны
(8512) 44-48-55