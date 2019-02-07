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Дебетовая

Mastercard Standard — Тексбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 300 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи
Выпуск и обслуживание
300 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 180 руб.
  • 0,6% банкоматах Росбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 180 руб.
  • 0,6% в ПВН Росбанка
Лимиты по операциям
в банкоматах и кассах банка и Росбанка - до 101 000 в день, до 303 000 руб. в месяц, в устройствах других банков до 61 000 в день и 303 000 руб. в месяц, установка / изменение лимита - 300 руб.
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 30 руб. в месяц;
  • конвертация по курсу банка;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
  • комиссия за изменение ПИН-кода в банкоматах банка - 100 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания карты
Дата актуализации
07.02.2019 12:45
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 4 городах России
450
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Справочная информация
АО «Тексбанк»
Адрес
369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 99
Сайт
www.texbank.ru
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Телефоны
(8782) 21-22-23