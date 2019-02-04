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Райффайзенбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Kids / Teens (детская)

MasterCard Standard «Kids / Teens» — Райффайзенбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 490 до 990 ₽
  • cash back 5%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • индивидуальный дизайн
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Cash Back
5%

макс. 200 руб. в месяц

Выпуск и обслуживание
490 - 990 ₽

490 руб. - стандартный дизайн, 990 руб. - индивидуальный дизайн пластика

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

150 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров)

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных и моментальные переводы между картами банка: до 30 000 руб. в день и в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно, начиная с 2-го месяца;
  • комиссия за совершение операций за границей в валюте, отличной от валюты счета - 1,65% от суммы;
  • скидки от партнеров банка;
  • мобильное приложение "Райффайзен-Start";
  • выделенная телефонная линия для детей
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 до 17 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая плата за снятие средств в сторонних устройствах, бесплатное снятие в банкоматах банков-партнеров;
  • cash back
Минусы
  • наличие комиссии за снятие средств в ПВН банка;
  • дорогое СМС-информирование;
  • высокая стоимость обслуживания
Особые ограничения
  • для детей 6-14 лет карта выпускается как дополнительная бесплатно без cash back;
  • доставка карты курьером - 390 руб.
Дата актуализации
04.02.2019 11:39
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Kids / Teens (детская)» в 50 городах России
4 248
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Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
Адрес
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
Сайт
www.raiffeisen.ru
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