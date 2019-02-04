Райффайзенбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Kids / Teens (детская)
MasterCard Standard «Kids / Teens» — Райффайзенбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 490 до 990 ₽
- cash back 5%
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- индивидуальный дизайн
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Cash Back
5%
макс. 200 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
490 - 990 ₽
490 руб. - стандартный дизайн, 990 руб. - индивидуальный дизайн пластика
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
150 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных и моментальные переводы между картами банка: до 30 000 руб. в день и в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно, начиная с 2-го месяца;
- комиссия за совершение операций за границей в валюте, отличной от валюты счета - 1,65% от суммы;
- скидки от партнеров банка;
- мобильное приложение "Райффайзен-Start";
- выделенная телефонная линия для детей
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 до 17 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая плата за снятие средств в сторонних устройствах, бесплатное снятие в банкоматах банков-партнеров;
- cash back
Минусы
- наличие комиссии за снятие средств в ПВН банка;
- дорогое СМС-информирование;
- высокая стоимость обслуживания
Особые ограничения
- для детей 6-14 лет карта выпускается как дополнительная бесплатно без cash back;
- доставка карты курьером - 390 руб.
Дата актуализации
04.02.2019 11:39
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Kids / Teens (детская)» в 50 городах России
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Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
- Адрес
- 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
- Сайт
- www.raiffeisen.ru
- Отделения и банкоматы
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