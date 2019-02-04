Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности индивидуальный дизайн

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Cash Back 5% макс. 200 руб. в месяц Выпуск и обслуживание 490 - 990 ₽ 490 руб. - стандартный дизайн, 990 руб. - индивидуальный дизайн пластика Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 150 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных и моментальные переводы между картами банка: до 30 000 руб. в день и в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно, начиная с 2-го месяца;

комиссия за совершение операций за границей в валюте, отличной от валюты счета - 1,65% от суммы;

скидки от партнеров банка;

мобильное приложение "Райффайзен-Start";

выделенная телефонная линия для детей Требования к держателю карты Возраст от 14 до 17 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая плата за снятие средств в сторонних устройствах, бесплатное снятие в банкоматах банков-партнеров;

cash back Минусы наличие комиссии за снятие средств в ПВН банка;

дорогое СМС-информирование;

высокая стоимость обслуживания Особые ограничения для детей 6-14 лет карта выпускается как дополнительная бесплатно без cash back;

доставка карты курьером - 390 руб. Дата актуализации 04.02.2019 11:39 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.