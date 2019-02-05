Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Black Edition Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Мультивалютная карта возможна бесплатная перепривязка карты к уже открытому в банке счету в иностранной валюте через интернет-банк или по звонку Начисление процентов на остаток средств на счете 4,75% на среднемесячный остаток от 400 000 руб. на накопительном счете (открывается отдельно от карточного счета): акция по накопительному счету до 30.04.2019 4,75% Выпуск и обслуживание 0 - 15 000 ₽ по 1 500 руб. в месяц, плата не взимается в первые 2 месяца и далее при поступлении заработной платы свыше 400 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% (в России и за рубежом) Снятие наличных в ПВН банка 0,5%, мин. 100 руб. при снятии до 500 000 руб. (эквивалент в долл.) за операцию, 3,5% - более 500 000 руб. (эквивалент в долл.);

0% при снятии до 5 000 евро (включительно) за операцию, 0,5% - 5 000-15 000 евро (включительно), 3,5% - более 15 000 евро Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при регулярном поступлении зарплаты от 400 000 руб.;

1%, мин.100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин.100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных через банкоматы: до 300 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц (в эквиваленте) Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование - бесплатно при поступлении зарплаты от 400 000 руб., 89 руб. в месяц - в остальных случаях;

плата за неразрешенный овердрафт - 35% годовых;

возможна перепривязка карты к уже открытому в банке счету в иностранной валюте через интернет-банк или по звонку;

2 дополнительные карты;

2 прохода в месяц в бизнес-залы аэропортов по карте Priority Pass - бесплатно (4 прохода в месяц при среднемесячном балансе от 1 500 000 руб.);

доступ к точкам Wi-Fi (Boingo Wireless) - бесплатно;

страхование выезжающих за рубеж, консьерж сервис - бесплатно при поступлении зарплаты от 400 000 руб.;

2 перевода в инвалюте в другие банки через Citibank Online в месяц - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатные получение наличных в любых банкоматах, СМС-информирование, обслуживание карты при выполнении требований банка Минусы наличие комиссии за снятие в ПВН банка Особые ограничения открывается при перечислении зарплаты от 400 000 руб. в месяц Дата актуализации 05.02.2019 14:43 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.