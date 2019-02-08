Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 300 ₽ Первоначальный взнос: 300 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0,3% Снятие наличных в ПВН банка 0,3% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,65% - на территории РФ

1,3%, мин. 150 руб. - вне территории РФ Снятие наличных в ПВН других банков 0,65% - на территории РФ

1,3%, мин. 150 руб. - вне территории РФ Лимиты по операциям снятие наличных: 50 000 руб. в день Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб.;

СМС-информирование - 60 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая комиссия за снятие наличных в устройствах сторонних банков на территории РФ Минусы наличие комиссии за снятие в банкоматах и ПВН банка Дата актуализации 08.02.2019 12:38 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.