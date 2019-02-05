Киви Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
QIWI Team Play
Visa Classic «QIWI Team Play» — Киви Банкеще 2 карты
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 199 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Выпуск и обслуживание
199 ₽
плата взимается за весь срок действия карты
Снятие наличных в банкоматах банка
2% + 50 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
2% + 50 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
2% + 50 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
2% + 50 руб.
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 49 руб. в месяц;
- конвертация - по курсу банка, комиссия - 2,5% от суммы покупок в рублях в зарубежных магазинах;
- запрос баланса в банкоматах - 13 руб. за операцию;
- услуга доставки карты Почтой России - бесплатно;
- услуга доставки курьерской службой - 300 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая плата за СМС-информирование
Минусы
- нельзя снять наличные без комиссии
Особые ограничения
- карту можно заказать через QIWI-кошелек (доставка Почтой России или курьерской службой) или приобрести ее в пунктах продаж
Дата актуализации
05.02.2019 12:04
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «QIWI Team Play» в 3 городах России
1 755Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Киви Банк»
- Адрес
- 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1
- Сайт
- qiwi.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-62-25 — единая справочная служба