программа Польза: начисление баллов за покупки, которыми в дальнейшем можно компенсировать через личный кабинет полную или частичную стоимость покупок, в т. ч. коммунальных услуг, совершенных по карте ранее (1 балл = 1 руб., за один раз можно потратить от 100 до 100 000 баллов):

1% за прочие покупки и платежи в интернет-банке (макс. 2 000 баллов в месяц);

до 10% у партнеров банка

срок действия баллов - 1 год с даты их начисления