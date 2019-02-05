Форштадт — Московский офис, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Пенсионная
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3,5% до 5%
5% годовых начисляются при поддержании среднемесячного остатка на счете в сумме 10 000 руб. и более
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,1%, мин. 100 руб.
- 0% - в банкоматах банков ВТБ и Почта Банк
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,1%, мин. 100 руб.
- 0% - в ПВН банков ВТБ и Почта Банк
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- неустойка за технический овердрафт - 36,5% годовых;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- бесплатный выпуск и обслуживание;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- отсутствии комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банков-партнеров
Особые ограничения
- карта выпускается к текущему счету "Пенсионный Плюс" (требуется перевод пенсии в банк)
Дата актуализации
05.02.2019 15:09
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 1 городе России
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Форштадт» – Московский офис
- Адрес
- 119019, г. Москва, Филипповский пер., д. 13, стр. 1
- Сайт
- www.forshtadt.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-22-08 — единая справочная служба