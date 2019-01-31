Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 150 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 5 долл. (эквивалент);

0,55% в банкоматах Газпромбанка Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 5 долл. (эквивалент);

0,55% в ПВН Газпромбанка Дополнительная информация 800 руб. за срочный выпуск карты;

конвертация по курсу ЦБ, комиссия - 0,6% от суммы;

штраф за несанкционированный перерасход - 20% от суммы;

СМС-информирование - 50 руб. в мес.;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 25 руб. (35 руб. за рубежом); Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы низкая стоимость обслуживания;

льготные условия получения наличных в устройствах Газпромбанка Минусы комиссия за снятие наличных в других банках установлена в долларах США Дата актуализации 31.01.2019 12:21 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.