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Балаково-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 150 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
150 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,5%, мин. 5 долл. (эквивалент);
  • 0,55% в банкоматах Газпромбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,5%, мин. 5 долл. (эквивалент);
  • 0,55% в ПВН Газпромбанка
Дополнительная информация
  • 800 руб. за срочный выпуск карты;
  • конвертация по курсу ЦБ, комиссия - 0,6% от суммы;
  • штраф за несанкционированный перерасход - 20% от суммы;
  • СМС-информирование - 50 руб. в мес.;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 25 руб. (35 руб. за рубежом);
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • низкая стоимость обслуживания;
  • льготные условия получения наличных в устройствах Газпромбанка
Минусы
  • комиссия за снятие наличных в других банках установлена в долларах США
Дата актуализации
31.01.2019 12:21
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 1 городе России
56
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Справочная информация
АО «Балаково-Банк»
Адрес
413857, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 21
ОГРН
1026400002265
Отделения и банкоматы
в вашем городе Балаково
Отделения 9
Банкоматы 6
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Телефоны
(8453) 44-41-49