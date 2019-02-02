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Химик, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 200 до 350 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Electron
  • Mastercard Cirrus/Maestro
Выпуск и обслуживание
200 - 350 ₽
  • 200 руб. - за 1 год;
  • 350 руб - за 2 года
Снятие наличных в банкоматах банка

0,6%

Снятие наличных в ПВН банка

0,6%

Снятие наличных в банкоматах других банков

2%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

2%, мин. 150 руб.

Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб. для Masterсard; 1 долл. для Visa;
  • конвертация - по курсу банка;
  • СМС-информирование - 30 руб. ежемесячно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • низкая стоимость обслуживания;
  • не высокая плата за СМС-информирование
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка
Особые ограничения
  • карта выдается сроком действия на 1 или на 2 года; срок изготовления 5 дней
Дата актуализации
02.02.2019 15:09
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 1 городе России
25
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий Банк «Химик»
Адрес
606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10б
Отделения и банкоматы
в вашем городе Дзержинск
Отделения 1
Банкоматы 1
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Телефоны
(8313) 26-16-08