Майкопбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
МИР
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 100 до 200 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 2% до 5%
2% - до 14 999,99 руб.; 3% - от 15 000 до 60 000 руб.; 5% - свыше 60 000,01 руб.
Выпуск и обслуживание
100 - 200 ₽
100 руб. - при переходе с карты Золотая Корона на карту МИР первый год; 200 руб. - за каждый последующий год
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
- бесплатное снятие по карте;
- снятие со счета без карты: 2% - до 5 000 000 руб.; 10% - от 5 000 000 руб. при хранении на счете менее 90 дней;
- бесплатно при сроке хранения более 90 дней
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин 50 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин 50 руб.
Лимиты по операциям
100 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц; 2% - за превышение лимита в кассе банка
Дополнительная информация
- запрос баланса в других банках - 10 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- пониженная стоимость обслуживания при переходе с карты Золотая Корона;
- низкая комиссия при снятии наличных в сторонних банках
Минусы
- отсутствие интернет банка
Особые ограничения
- мобильное приложение в разработке
Дата актуализации
20.02.2019 14:06
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «МИР» в 2 городах России
Справочная информация
АО «Майкопбанк»
- Адрес
- 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 276
- ОГРН
- 1020100002394
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Майкоп
- Телефоны
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(8772) 52-56-30