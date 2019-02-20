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Майкопбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир

МИР

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 100 до 200 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 2% до 5%
2% - до 14 999,99 руб.; 3% - от 15 000 до 60 000 руб.; 5% - свыше 60 000,01 руб.
Выпуск и обслуживание
100 - 200 ₽

100 руб. - при переходе с карты Золотая Корона на карту МИР первый год; 200 руб. - за каждый последующий год

Снятие наличных в банкоматах банка

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Снятие наличных в ПВН банка
  • бесплатное снятие по карте;
  • снятие со счета без карты: 2% - до 5 000 000 руб.; 10% - от 5 000 000 руб. при хранении на счете менее 90 дней;
  • бесплатно при сроке хранения более 90 дней
Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин 50 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин 50 руб.

Лимиты по операциям
100 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц; 2% - за превышение лимита в кассе банка
Дополнительная информация
  • запрос баланса в других банках - 10 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • пониженная стоимость обслуживания при переходе с карты Золотая Корона;
  • низкая комиссия при снятии наличных в сторонних банках
Минусы
  • отсутствие интернет банка
Особые ограничения
  • мобильное приложение в разработке
Дата актуализации
20.02.2019 14:06
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «МИР» в 2 городах России
12
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Справочная информация
АО «Майкопбанк»
Адрес
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 276
ОГРН
1020100002394
Отделения и банкоматы
в вашем городе Майкоп
Отделения 3
Банкоматы 6
посмотреть на карте
Телефоны
(8772) 52-56-30