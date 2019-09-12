Дебетовая карта "Cirrus Maestro" в банке «Столичный Кредит»
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 450 ₽
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 15 $
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 10 €
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|0,1%
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|0,01%
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|0,01%
|Выпуск и годовое обслуживание
|
450 ₽
|Выпуск и годовое обслуживание
|
15 $
|Выпуск и годовое обслуживание
|
10 €
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
1%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
1%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: 150 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
1%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
1%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: 150 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
1%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
1%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: 150 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|12.09.2019 10:54
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|12.09.2019 10:54
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Дата актуализации
|12.09.2019 10:54
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Cirrus Maestro» в 2 городах России
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Справочная информация
ООО КБ «Столичный Кредит»
- Адрес
- 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 54, стр. 1
- ОГРН
- 1027739199927
- Отделения и банкоматы
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в городе Москва
- Телефоны
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(495) 229-00-50