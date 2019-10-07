У многих в кошельке имеется дебетовая карточка — удобный инструмент, позволяющий хранить и использовать собственные деньги. Владелец просто кладет на счет некую сумму и распоряжается ею, как вздумается: оплачивает покупки в магазинах, интернете, делает переводы и т. д.

Карта Социальная Фондсервисбанка не занимает много места, избавляет от необходимости искать мелочь, позволяет без проблем перевозить через границу крупные суммы. Некоторые люди даже заводят несколько ДК.

О чем идет речь

Итак, с помощью дебетовой карты можно пользоваться деньгами, имеющимися на банковском счете гражданина. Сегодня терминалы, принимающие такой пластик, находятся повсюду: в торговых точках, такси, общественном транспорте, заведениях общепита, на заправках, даже у сотрудников служб доставки.

Держатель инструмента может распоряжаться средствами только в пределах остатка на лицевом счете, к которому он привязан.

Многие пользователи, осознав всю выгоду, перешли на безналичный расчет. Такое решение оптимально и для финансовых организаций, поэтому они всячески поощряют клиентов, предлагая им кешбэк, процент на остаток, скидки от партнеров и т. д.

Порядок заказа

Итак, потребитель понял, что такое Социальная карта от Фондсервисбанка, выбрал самый выгодный продукт и готов оформить его. Это делается одним из двух способов:

в отделении ФО;

на ее официальном сайте.

Чтобы заказать пластик, нужен только паспорт соискателя. На изготовление уйдет до двух недель.

Каждый метод обладает своими плюсами и минусами. Например, в офисе могут начать навязывать дополнительные опции, поэтому многие предпочитают сразу пользоваться сайтом.

Также, чтобы подобрать лучшее предложение, стоит зайти на портал Banki.ru. Здесь пользователь может учесть разные факторы (сколько денег он тратит в месяц, где чаще всего расплачивается, часто ли путешествует), чтобы выделить на одной странице наиболее удачные Социальная карты по условиям оформления и использования. После этого сделать выбор будет совсем просто, и посетитель нашего портала перейдет к заполнению анкеты, нажав кнопку «Онлайн-заявка».

Что нужно знать при использовании

Мошенники постоянно создают новые способы незаконного списания средств с карточек. Для этого им достаточно знать их номер, имена владельцев, срок действия и код на обороте. Даже подтверждение по СМС требуется не во всех ситуациях.

Первое, что следует сделать — активировать СМС-уведомления. Если не хочется их оплачивать, стоит скачать онлайн-банкинг и включить оповещения там. Это бесплатно.

Когда на устройстве есть интернет, программа будет уведомлять владельца о каждом движении на счете. Личный кабинет не позволит взломать установленный на телефон антивирус.

Банкоматами и терминалами необходимо пользоваться только в проверенных местах: точках обслуживания, ТЦ.