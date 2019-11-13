Дебетовая карта MasterCard в банке Агора
- стоимость обслуживания 1 900 ₽
- стоимость обслуживания 30 $
- стоимость обслуживания 30 €
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Выпуск и годовое обслуживание
|
1 900 ₽
|Выпуск и годовое обслуживание
|
30 $
|Выпуск и годовое обслуживание
|
30 €
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
2%, мин. 200 руб. ( в банкоматах "Промсвязьбанка" - 0%)
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
не предусмотренно
|Лимиты по операциям
|лимит на выдачу наличных в день - 150 000 руб., в месяц - 600 000 руб.
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
2%, мин. 3 дол. ( в банкоматах "Промсвязьбанка" - 0%)
|Лимиты по операциям
|лимит на выдачу наличных в день - 150 000 руб., в месяц - 600 000 руб. ( в эквиваленте)
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
2%, мин. 3 евро ( в банкоматах "Промсвязьбанка" - 0%)
|Лимиты по операциям
|лимит на выдачу наличных в день - 150 000 руб., в месяц - 600 000 руб. ( в эквиваленте)
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|13.11.2019 15:25
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|13.11.2019 15:25
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Дата актуализации
|13.11.2019 15:25
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- Адрес
- 127549, г. Москва, ул. Пришвина, д. 8, корп. 2
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 788-72-48 — справочная служба банка
Дебетовая карта "MasterCard"
Банковская система в РФ развивается, рынок стабилизируется, и в связи с этим все популярнее становятся разнообразные продукты, к примеру дебетовые карты. Перед тем как подать заявку на получение такого инструмента, стоит понять, для чего он необходим и как им правильно пользоваться.
Многие клиенты, когда речь заходит о платежных карточках, именуют их «кредитками», хотя такое название ошибочно. Дебетовая карта — своеобразный кошелек, позволяющий рассчитываться безналичным способом. На кредитке лежат заемные средства, взятые у банка, а на расчетном счете — деньги, которые принадлежат клиенту. Здесь можно хранить неограниченную сумму, не беспокоясь о ее безопасности, кроме того, некоторые продукты даже позволяют получать прибыль.
Основные моменты
Карта MasterCard банка Агора используется для оплаты товаров и услуг через терминал, снятия наличных в банкомате и осуществления онлайн-покупок.
Не каждая карточка способна приносить своему владельцу прибыль, но такая возможность существует, если соискатель подаст заявку на оформление «доходного» продукта, позволяющего начислять процент на остаток средств на счете.
ДК бывают разными: одни применяются только для совершения платежей в интернете, другие универсальны и обладают большим функционалом. Различия встречаются и в географии использования, поэтому такие нюансы стоит уточнять заранее.
Существуют неименные и именные карты. Первые оформляются за несколько минут, если же потребитель заказал пластик второго типа, ему придется ожидать около двух недель (конкретный срок изготовления устанавливается банком-эмитентом).
При подписании соглашения необходимо узнать о наличии дополнительных комиссий за обслуживание и платных опций, которые могут быть активированы.
Заказ карты
С получением MasterCard карты банка Агора все очень просто — соискатель, имеющий при себе паспорт, выполняет следующие действия:
- Выбирает ФО, MasterCard карту, условия ее оформления и использования. Обратить внимание абсолютно на все и ничего не упустить поможет сайт Banki.ru. Пользователь обозначит, что его интересует, а затем из представленных вариантов выделит наиболее подходящий по всем характеристикам.
- Нажимает кнопку «Онлайн-заявка».
- Заполняет анкету, вносит туда персональную информацию и паспортные данные.
- Связывается с менеджером и окончательно заключает сделку.
- Получает карточку.
Каковы плюсы
Почему ДК настолько востребованы:
- гарантия безопасности;
- удобство использования;
- отсутствие трудностей с декларированием дохода при выезде за границу;
- возможность постоянно контролировать траты;
- широкая география;
- оплата любых покупок и услуг через интернет, без ожидания в очередях;
- начисление прибыли на остаток и кешбэка.
Как пользоваться
Использовать карточку удобно, и с ней, в отличие от кредитки, не придется думать о том, в какое время понадобится внести деньги на счет, чтобы погасить долг. Пополнения для дальнейшего применения осуществляются тогда, когда нужно владельцу, либо он получает на ДК зарплату, пенсию, стипендию и т. д. Покупки в офлайн и онлайн-точках оплачиваются моментально: в первом случае пластик вставляется или прикладывается к терминалу, а во втором требуется указание реквизитов.