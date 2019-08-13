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Онлайн - заявка на дебетовую карту в Ситибанке

Банк: Ситибанк
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Mastercard World Black Edition
 до 7% 0 - 18 000 до 10%
  • другое
Mastercard World
 до 7% 0 - 3 600 до 7,5%
  • другое
1 заявка

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Важнейшие характеристики финансовых услуг

Лучший способ оформить дебетовую карту онлайн Ситибанка — воспользоваться порталом banki.ru. Его посетителям доступен удобный каталог, позволяющий сортировать актуальные предложения по ключевым параметрам. В нем представлены и специальные фильтры, ускоряющие процесс отбора. Мы расскажем об особенностях платежных инструментов, на которые следует обращать внимание при поиске.

Прибыль и затраты

Доход клиента представлен процентными выплатами. Они позволяют увеличивать доступную сумму на 5–8 % в год. Конечно, подобную возможность предоставляют не все банки. Поэтому если вы собираетесь использовать «пластик» не только для покупок, но и для накопления денег, обязательно учитывайте это при выборе.

Дополнительный заработок представлен кешбэком. Этот сервис помогает возвращать часть потраченных средств — вплоть до 30–50 % при использовании самых выгодных предложений. Деньги накапливаются на отдельном счету и могут быть потрачены только на покупки или оплату услуг. Бонусные программы также предоставляют ряд преимуществ, включая скидки, подарки и дополнительные привилегии.

Основная часть расходов — это стоимость обслуживания расчетного инструмента. Размер этого показателя зависит от типа выбранного продукта. В базовой версии он редко превышает 2–3 тысячи рублей в год. А за обслуживание премиальных именных продуктов придется выложить в 5–10 раз больше.

Комиссионные

Внимательно изучив условия договора, вы наверняка найдете несколько дополнительных направления затрат. Среди них — плата за снятие денег наличными. Она практически не отражается на повседневных операциях, поскольку составляет 1–3 %. Однако если вы часто делаете покупки на рынке или в небольших магазинах, сумма за год может оказаться впечатляющей.

Банки также могут взимать плату за:

  • СМС-информирование;
  • подключение кредитов, срочных депозитов, мультивалютных счетов и других услуг;
  • онлайн-переводы.

    • Ограничения

    Собираетесь купить автомобиль? Задумываетесь об обновлении мебели? Решили отправиться в отпуск? При планировании больших расходов стоит заранее узнать о максимальной сумме расходов за одну транзакцию, день или месяц. Подобные лимиты устанавливаются для защиты от мошенничества, но они часто осложняют жизнь клиентам — особенно во время отпусков, когда отделение банка находится достаточно далеко.

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