Онлайн - заявка на дебетовую карту в Ситибанке

Важнейшие характеристики финансовых услуг

Лучший способ оформить дебетовую карту онлайн Ситибанка — воспользоваться порталом banki.ru. Его посетителям доступен удобный каталог, позволяющий сортировать актуальные предложения по ключевым параметрам. В нем представлены и специальные фильтры, ускоряющие процесс отбора. Мы расскажем об особенностях платежных инструментов, на которые следует обращать внимание при поиске.

Прибыль и затраты

Доход клиента представлен процентными выплатами. Они позволяют увеличивать доступную сумму на 5–8 % в год. Конечно, подобную возможность предоставляют не все банки. Поэтому если вы собираетесь использовать «пластик» не только для покупок, но и для накопления денег, обязательно учитывайте это при выборе.

Дополнительный заработок представлен кешбэком. Этот сервис помогает возвращать часть потраченных средств — вплоть до 30–50 % при использовании самых выгодных предложений. Деньги накапливаются на отдельном счету и могут быть потрачены только на покупки или оплату услуг. Бонусные программы также предоставляют ряд преимуществ, включая скидки, подарки и дополнительные привилегии.

Основная часть расходов — это стоимость обслуживания расчетного инструмента. Размер этого показателя зависит от типа выбранного продукта. В базовой версии он редко превышает 2–3 тысячи рублей в год. А за обслуживание премиальных именных продуктов придется выложить в 5–10 раз больше.

Комиссионные

Внимательно изучив условия договора, вы наверняка найдете несколько дополнительных направления затрат. Среди них — плата за снятие денег наличными. Она практически не отражается на повседневных операциях, поскольку составляет 1–3 %. Однако если вы часто делаете покупки на рынке или в небольших магазинах, сумма за год может оказаться впечатляющей.

Банки также могут взимать плату за:

СМС-информирование;

подключение кредитов, срочных депозитов, мультивалютных счетов и других услуг;

онлайн-переводы.

Ограничения

Собираетесь купить автомобиль? Задумываетесь об обновлении мебели? Решили отправиться в отпуск? При планировании больших расходов стоит заранее узнать о максимальной сумме расходов за одну транзакцию, день или месяц. Подобные лимиты устанавливаются для защиты от мошенничества, но они часто осложняют жизнь клиентам — особенно во время отпусков, когда отделение банка находится достаточно далеко.