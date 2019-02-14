Ипотечный (в отделении банка)
Всероссийский Банк Развития Регионов,
Всероссийский Банк Развития Регионов вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
603 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 10 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
при условии личного обращения в банк и предоставления вкладчиком заключенного с банком кредитного договора в рамках продуктов «Ипотека. Готовое жилье», «Ипотека. Новостройка», «Ипотека с материнским капиталом» проценты сохраняются за фактическое время нахождения денежных средств во вкладе
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 14:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ипотечный (в отделении банка)» в 48 городах России
2 965
Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
- Адрес
- 129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
- Сайт
- www.vbrr.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-03-49 — контакт-центр
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