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Ипотечный (в отделении банка)

Всероссийский Банк Развития Регионов,

Всероссийский Банк Развития Регионов вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
603
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 10 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

при условии личного обращения в банк и предоставления вкладчиком заключенного с банком кредитного договора в рамках продуктов «Ипотека. Готовое жилье», «Ипотека. Новостройка», «Ипотека с материнским капиталом» проценты сохраняются за фактическое время нахождения денежных средств во вкладе

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 14:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ипотечный (в отделении банка)» в 48 городах России
2 965
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Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
Адрес
129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Сайт
www.vbrr.ru
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Телефоны
8 800 700-03-49 — контакт-центр

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