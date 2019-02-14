Юбилейный
Ноосфера,
Ноосфера вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,75%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно, ежеквартально или раз в полгода
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
674 ₽
Ставка
6,75%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|730 дней
|от 5 000 ₽
|6,75
семь периодов начисления процентов - от 5,5 до 7,1%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств
Параметры вклада
- Срок действия
- с 01.11.2018
- Выплата процентов
-
ежемесячно, ежеквартально или раз в полгода
проценты выплачиваются в конце каждого периода
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,1%)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
за каждый полный период нахождения денежных средств во вкладе проценты выплачиваются по ставке, соответствующей периоду
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
+0,25 п.п. для физических лиц, заключивших с банком договор срочного банковского вклада, по которому последний день срока вклада приходится на период с 09.01.2019г. по 31.03.2019г.
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 23.01.2019 13:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Юбилейный» в 5 городах России
287
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Ноосфера»
- Адрес
- 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Коммунистический пр-т, д. 26
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Горно-Алтайск
- Телефоны
-
(38822) 2-69-15
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|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Универсальный
|6,1
|5 000 ₽
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