семь периодов начисления процентов - от 5,5 до 7,1%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств

Параметры вклада Срок действия с 01.11.2018 Выплата процентов ежемесячно, ежеквартально или раз в полгода проценты выплачиваются в конце каждого периода Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,1%) Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях за каждый полный период нахождения денежных средств во вкладе проценты выплачиваются по ставке, соответствующей периоду Увеличение ставки возможно при других условиях +0,25 п.п. для физических лиц, заключивших с банком договор срочного банковского вклада, по которому последний день срока вклада приходится на период с 09.01.2019г. по 31.03.2019г. Автопролонгация невозможна Дата актуализации 23.01.2019 13:37

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.