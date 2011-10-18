Купить Каско на три месяца

Если вы пользуетесь автомобилем сезонно, например, только для поездок на дачу в летнее время, вам стоит рассмотреть вариант оформления полиса добровольного автострахования на фактический период эксплуатации транспортного средства. Рассчитать стоимость свидетельства будет очень просто, если вы воспользуетесь калькулятором Каско на 3 месяца. Такой удобный инструмент можно найти на официальном сайте любой страховой компании.



Потребителю нужно будет заполнить специальную онлайн-форму, указав свои персональные данные:

возраст; пол; семейное положение; количество несовершеннолетних иждивенцев; регион фактического проживания и постоянной регистрации на территории РФ.

Кроме того, потребуется внести сведения о состоянии своего транспортного средства, а именно его:



● марку;

● модель;

● год выпуска;

● пробег;

● тип трансмиссии;

● вид кузова;

● мощность и объем двигателя;

● приблизительную стоимость, в рублях.

Также нужно отметить, находится ли ТС на гарантии, приобреталось ли оно в кредит, наличие в нем противоугонного комплекса и как охраняется в ночное время. От этих параметров зависит окончательная цена.



При желании можно воспользоваться франшизой. В этом случае стоимость продукта будет меньше, поскольку потребитель берет на себя обязанность по возмещению части ущерба при повреждении автомобиля.



Сколько стоит оформить страховку в 2019 году на три месяца, клиент узнает сразу. Если его устроит результат вычислений, то он сможет купить полис в ближайшем отделении компании.

Наличие данного вида страховки даёт право владельцу авто на получение выплат при угоне, хищении, нанесении ущерба его ТС. Причем потребитель может самостоятельно выбирать, от каких конкретно рисков он хочет застраховать транспортное средство, тем самым принимая непосредственное участие в процессе формирования общей стоимости услуги.



При приобретении ТС в кредит оформление Каско является обязательным условием банка. Финансовая организация заинтересована в сохранности авто и максимальном снижении рисков при возникновении форс-мажорных ситуаций, поскольку кредитный автомобиль находится у нее в залоге в течение всего периода пользования заемными средствами. Если по каким-либо причинам клиент не сможет вовремя погасит обязательство, банк имеет право реализовать предмет залога, чтобы покрыть свои убытки.