Центр-инвест, кредитная карта Все кредитные карты банка
Кредитная с льготным периодом Goldсистемы Мир-Maestro
Мир-Maestro «Премиальная» — Центр-инвестеще 3 карты
Основные характеристики
- ставка 26% годовых
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание от 2 400 до 2 700 ₽
- cash back 1%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard World Premium
- Мир-Maestro
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
Cash Back
1%
- 1% от суммы безналичных операций, макс. 10 000 руб. в месяц;
- до 30% за покупки в интернет-магазинах - партнерах банка; сумма вознаграждения не ограничена;
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
на остаток от 40 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
2 400 - 2 700 ₽
со 2-го года: 2 400 руб.
- 2 400 руб. (по 200 руб. в месяц) - за обслуживание карты;
- 300 руб. - за индивидуальный дизайн при выпуске карты Visa
Снятие наличных в банкоматах банка
- 2,9% - за счет кредитного лимита,
- 0% - до 500 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 500 000 руб. в месяц - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
- 2,9% - за счет кредитного лимита
- 0% - до 500 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 500 000 руб. в месяц - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 2,9%, мин. 120 руб. - за счет кредитного лимита
- 1,5%, мин. 120 руб. - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2,9%, мин. 120 руб. - за счет кредитного лимита
- 1,5%, мин. 120 руб. - за счет собственных средств
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в банкоматах, до 750 000 руб. в ПВН в день, до 1 000 000 руб. в месяц; покупки: до 1 300 000 руб. в день
Дополнительная информация
- бесплатное СМС-информирование;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
- плата за превышение лимита кредитования - 30% годовых;
- плата за пропуск платежа - 36,5% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
устанавливается индивидуально (до 3-х среднемесячных заработных плат)
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
26%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы основного долга
10% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 18 до 65 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- наличие cash back;
- начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
- льготный период распространяется на все операции по карте, включая снятие наличных
Минусы
- наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка (от 500 000 руб. в месяц)
Особые ограничения
- на сайте банка не указано максимальное значение кредитного лимита
Дата актуализации
08.02.2019 09:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная с льготным периодом Gold» в 80 городах России
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
- Адрес
- 344010, г. Ростов-на-Дону, <nobr>пр-т</nobr> Соколова, д. 62
- Сайт
- www.centrinvest.ru
- Отделения и банкоматы
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(863) 200-00-00 — информационно-справочная служба