Кредитные карты с одобрением за час в Московском Кредитном Банке

Банк: Московский Кредитный Банк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Classic
Mastercard World
 от 18% до 20 000 до 123 0 - 10 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.

Предложения месяца

Свобода
Хоум Кредит Банк
от 0% годовых
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Citi Select
Ситибанк
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100 дней
Альфа-Банк
от 11,99% годовых
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Можно больше 123 дня
Московский Кредитный Банк
от 21% годовых
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Отзывы

Отличная карта с отличными условиями!
Оценка: 5 Проверяется
Хочу поблагодарить сотрудников отделения за оперативную, компетентную и качественную работу. Предложили новую карту, т.к. нужно в ближайшее время совершить крупную покупку. И тут... Весь отзыв
Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Услугами росбанка пользуюсь давно, раньше получал зарплату через росбанк. Совсем недавно мне понадобилась небольшая сумма, решил оформить кредитную карту, так как нужно сделать... Весь отзыв
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Бывает, что до конца месяца осталось много дней, а зарплата закончилась, идти просить взаймы у знакомых не хочется. Существует альтернативный вариант решения этого вопроса — кредитная карта с одобрением за час в Московском Кредитном Банке, и финансовые трудности останутся позади. Финучреждение своим потенциальным потребителям представляет несколько видов предложений на наиболее выгодных условиях получения и погашения:

  • минимальная годовая ставка 12%;
  • бесплатное обслуживание;
  • льготный период до 110 дней;
  • максимальная сумма 750 000 рублей;
  • cash-back до 10%.

    • Использовать пластиковый носитель можно для снятия наличных; оплаты товаров в интернет-магазинах; оплачивать мобильную связь и интернет-услуги; платить за покупки в супермаркетах; другие платежи.

    Главным условием получения платежного инструмента является российское гражданство, совершеннолетие и официальная работа.

    Как оформить

    Крупные торговые сети становятся партнерами финучреждений по договору оказания услуг. Поэтому, находясь в магазине и имея при себе удостоверение личности, вы можете обратиться к представителю финорганизации и получить пластиковый носитель в течение 60 минут.

    Для оформления пластика необходимо самостоятельно посетить близлежащее отделение финучреждения. Кроме паспорта, могут дополнительно потребовать справку 2-НДФЛ; сведения о КИ; СНИЛС. Затем документы и заявление передаются менеджеру на рассмотрение и в течение часа вы сможете получить продукт.

    Самый быстрый способ оформления платежного инструмента — подача онлайн-заявки. Для этого понадобится смартфон или компьютер с доступом в интернет и несколько минут для заполнения и отправки анкеты. Онлайн-анкета сразу же поступает сотрудникам выбранной финорганизации и рассматривается в ближайшее время. Забрать пластиковый носитель можно в офисе финучреждения или обратиться в службу доставки.

    Сервис Banki.ru

    На нашем сайте размещены новости сферы финансов и мнения ведущих финаналитиков. А также вся исчерпывающая информация о действующих программах финучреждений и выгодные условия их получения и погашения.

    При подаче электронной заявки через наш портал каждому потребителю предоставляется скидка, влияющая на размер переплат.

    На встроенном в сервис калькуляторе вы сможете сделать точные расчеты платежей и размеров кэшбэка.

    При выборе надежного финучреждения просмотрите «народный» рейтинг. Эта уникальная опция создана на основе отзывов пользователей. Вы можете прочитать комментарии о качестве банковских услуг и оставить свой.

    Чтобы определить вероятность одобрения, нужно предварительно загрузить свои параметры на вкладке рейтинг заемщика.

    Для получения консультации и рекомендаций обращайтесь к нашим онлайн-специалистам.

    На пользовательском форуме вы сможете пообщаться на интересующие темы, поделиться своим опытом и получить дельный совет от потребителей других финучреждений.

    Все информационные данные, размещенные на ресурсе, бесплатные, постоянно проходят тщательную проверку и своевременно обновляются. Наш сайт работает круглосуточно. 7 дней в неделю, любой желающий получит сведения в удобное для себя время.

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