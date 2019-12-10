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|от 18%
|до 20 000
|до 123
|0 - 10
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.
Бывает, что до конца месяца осталось много дней, а зарплата закончилась, идти просить взаймы у знакомых не хочется. Существует альтернативный вариант решения этого вопроса — кредитная карта с одобрением за час в Московском Кредитном Банке, и финансовые трудности останутся позади. Финучреждение своим потенциальным потребителям представляет несколько видов предложений на наиболее выгодных условиях получения и погашения:
Использовать пластиковый носитель можно для снятия наличных; оплаты товаров в интернет-магазинах; оплачивать мобильную связь и интернет-услуги; платить за покупки в супермаркетах; другие платежи.
Главным условием получения платежного инструмента является российское гражданство, совершеннолетие и официальная работа.
Как оформить
Крупные торговые сети становятся партнерами финучреждений по договору оказания услуг. Поэтому, находясь в магазине и имея при себе удостоверение личности, вы можете обратиться к представителю финорганизации и получить пластиковый носитель в течение 60 минут.
Для оформления пластика необходимо самостоятельно посетить близлежащее отделение финучреждения. Кроме паспорта, могут дополнительно потребовать справку 2-НДФЛ; сведения о КИ; СНИЛС. Затем документы и заявление передаются менеджеру на рассмотрение и в течение часа вы сможете получить продукт.
Самый быстрый способ оформления платежного инструмента — подача онлайн-заявки. Для этого понадобится смартфон или компьютер с доступом в интернет и несколько минут для заполнения и отправки анкеты. Онлайн-анкета сразу же поступает сотрудникам выбранной финорганизации и рассматривается в ближайшее время. Забрать пластиковый носитель можно в офисе финучреждения или обратиться в службу доставки.
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