Для каждой категории потребителей банковские структуры выпускают различные уровни пластиковых носителей: начальный, стандартный и премиальный. Наибольшую популярность из последнего вида получила золотая кредитная карта в Новикомбанке. Данный тип пластика удобно брать в деловые поездки и путешествия по Европе, ведь условия обслуживания достаточно выгодные.

Требования к потребителям

Чтобы получить одобрение финансового учреждения на выдачу изделия премиум-класса, необходимо придерживаться ряда условий:

Возраст заемщика от 21 до 68 лет;

Наличие постоянной прописки в пределах России;

Гражданство РФ;

Официальное трудоустройство;

Достойный уровень заработной платы;

Стаж работы на последнем месте от 6 месяцев, общий стаж — от 1 года.

Потребуется оставить онлайн-заявку на официальном сайте организации или лично посетить банковское отделение с паспортом и написать заявление по предложенной форме. Также необходимо принести справку о размере заработка.

Процесс оформления подразумевает следующие этапы:

1. Обратиться в офис компании.

2. Заполнить предлагаемую форму и отметить предпочтения по виду пластика. Указать личные данные.

3. Дождаться решения организации по запросу, на которое уходит до двух дней.

4. Как только одобрение будет выдано, перезвонит сотрудник учреждения и сообщит об этом.

5. Приехать в отделение и подвезти пакет документов.

6. Забрать готовый продукт.

Перечень возможностей пластика Голд

Владельцы такого платежного средства отмечают следующие преимущества использования:

Возможность оплаты товаров и услуг в торговых объектах;

Платежи через интернет-ресурсы и терминалы;

Совершение переводов в другие финансовые учреждения;

Применение в сети Интернет при подключении к электронному кошельку;

Отслеживание расходов через мобильное приложение;

Выполнение всех платежных операций и удаленное управление балансом;

Автоплатежи на установленные номера: коммунальные расходы, штрафы, рассрочка.

Первостепенным плюсом изделия класса Gold выступает возможность получения привилегий за рубежом. Можно без труда расплачиваться в ресторанах, магазинах и общественных заведениях с использованием скидок и акционных предложений, доступных по всему миру.

Чем поможет сетевой портал Банки.ру?

Чтобы рассмотреть полный перечень доступных программ, можно зайти на наш онлайн-ресурс. Вы найдете список требований и условий сотрудничества, сроки изготовления каждого типа пластика и множество полезных опций:

Онлайн-калькулятор, с помощью которого вы быстро рассчитаете примерную величину переплат по выбранному продукту;

Отзывы посетителей портала, которые помогут подобрать наиболее выгодное предложение;

Форум, где пользователи обсуждают основные вопросы оформления и выбора пластиковых носителей;

Поисковая система, которая генерирует список предложений по заранее заданным критериям отбора.