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Золотая кредитная карта в Новикомбанке

Банк: Новикомбанк

Здесь вы можете оформить онлайн золотую кредитную карту в Новикомбанке на выгодных условиях.
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Gold
Mastercard Gold
 16% см. условия до 56 42 до 5%

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Для каждой категории потребителей банковские структуры выпускают различные уровни пластиковых носителей: начальный, стандартный и премиальный. Наибольшую популярность из последнего вида получила золотая кредитная карта в Новикомбанке. Данный тип пластика удобно брать в деловые поездки и путешествия по Европе, ведь условия обслуживания достаточно выгодные.

Требования к потребителям

Чтобы получить одобрение финансового учреждения на выдачу изделия премиум-класса, необходимо придерживаться ряда условий:

  • Возраст заемщика от 21 до 68 лет;
  • Наличие постоянной прописки в пределах России;
  • Гражданство РФ;
  • Официальное трудоустройство;
  • Достойный уровень заработной платы;
  • Стаж работы на последнем месте от 6 месяцев, общий стаж — от 1 года.

    • Потребуется оставить онлайн-заявку на официальном сайте организации или лично посетить банковское отделение с паспортом и написать заявление по предложенной форме. Также необходимо принести справку о размере заработка.

    Процесс оформления подразумевает следующие этапы:

    1. Обратиться в офис компании.

    2. Заполнить предлагаемую форму и отметить предпочтения по виду пластика. Указать личные данные.

    3. Дождаться решения организации по запросу, на которое уходит до двух дней.

    4. Как только одобрение будет выдано, перезвонит сотрудник учреждения и сообщит об этом.

    5. Приехать в отделение и подвезти пакет документов.

    6. Забрать готовый продукт.

    Перечень возможностей пластика Голд

    Владельцы такого платежного средства отмечают следующие преимущества использования:

  • Возможность оплаты товаров и услуг в торговых объектах;
  • Платежи через интернет-ресурсы и терминалы;
  • Совершение переводов в другие финансовые учреждения;
  • Применение в сети Интернет при подключении к электронному кошельку;
  • Отслеживание расходов через мобильное приложение;
  • Выполнение всех платежных операций и удаленное управление балансом;
  • Автоплатежи на установленные номера: коммунальные расходы, штрафы, рассрочка.

    • Первостепенным плюсом изделия класса Gold выступает возможность получения привилегий за рубежом. Можно без труда расплачиваться в ресторанах, магазинах и общественных заведениях с использованием скидок и акционных предложений, доступных по всему миру.

    Чем поможет сетевой портал Банки.ру?

    Чтобы рассмотреть полный перечень доступных программ, можно зайти на наш онлайн-ресурс. Вы найдете список требований и условий сотрудничества, сроки изготовления каждого типа пластика и множество полезных опций:

  • Онлайн-калькулятор, с помощью которого вы быстро рассчитаете примерную величину переплат по выбранному продукту;
  • Отзывы посетителей портала, которые помогут подобрать наиболее выгодное предложение;
  • Форум, где пользователи обсуждают основные вопросы оформления и выбора пластиковых носителей;
  • Поисковая система, которая генерирует список предложений по заранее заданным критериям отбора.