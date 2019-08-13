Здесь вы можете оформить онлайн золотую кредитную карту в Новикомбанке на выгодных условиях.
|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Visa Gold
Mastercard Gold
|16%
|см. условия
|до 56
|42
|до 5%
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Для каждой категории потребителей банковские структуры выпускают различные уровни пластиковых носителей: начальный, стандартный и премиальный. Наибольшую популярность из последнего вида получила золотая кредитная карта в Новикомбанке. Данный тип пластика удобно брать в деловые поездки и путешествия по Европе, ведь условия обслуживания достаточно выгодные.
Требования к потребителям
Чтобы получить одобрение финансового учреждения на выдачу изделия премиум-класса, необходимо придерживаться ряда условий:
Потребуется оставить онлайн-заявку на официальном сайте организации или лично посетить банковское отделение с паспортом и написать заявление по предложенной форме. Также необходимо принести справку о размере заработка.
Процесс оформления подразумевает следующие этапы:
1. Обратиться в офис компании.
2. Заполнить предлагаемую форму и отметить предпочтения по виду пластика. Указать личные данные.
3. Дождаться решения организации по запросу, на которое уходит до двух дней.
4. Как только одобрение будет выдано, перезвонит сотрудник учреждения и сообщит об этом.
5. Приехать в отделение и подвезти пакет документов.
6. Забрать готовый продукт.
Перечень возможностей пластика Голд
Владельцы такого платежного средства отмечают следующие преимущества использования:
Первостепенным плюсом изделия класса Gold выступает возможность получения привилегий за рубежом. Можно без труда расплачиваться в ресторанах, магазинах и общественных заведениях с использованием скидок и акционных предложений, доступных по всему миру.
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