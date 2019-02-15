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Курс польского злотого в Челябинске

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Выгодный курс покупки/продажи польского злотого в Челябинске на сегодня. Найдите лучший курс обмена польского злотого в банках Челябинска.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Челябинска
 
PLN
17,27
рублей за польский злотый
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