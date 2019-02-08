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Дебетовая Gold
Mastercard Gold — Банк «Возрождение»еще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 2 500 до 5 000 ₽
- стоимость обслуживания от 70 до 140 $
- стоимость обслуживания от 70 до 140 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- Apple Pay для Mastercard
Выпуск и обслуживание
2 500 - 5 000 ₽
2 500 руб. по карте Visa, 5 000 руб. по Masterсard за выпуск и обслуживание в течение всего срока действия карты (2 года)
Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание
Выпуск и обслуживание
70 - 140 $
70 долл. по карте Visa / 140 долл. по Masterсard за выпуск и обслуживание в течение всего срока действия карты (2 года)
Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание
Выпуск и обслуживание
70 - 140 €
70 евро по карте Visa / 140 евро по Masterсard за выпуск и обслуживание в течение всего срока действия карты (2 года)
Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание
Снятие наличных в банкоматах банка
0,2%
Снятие наличных в ПВН банка
0,2%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 199 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 199 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 350 000 руб. в банкоматах банка и его партнеров, до 150 000 руб. в сторонних банкоматах в день, до 1 025 000 руб. в месяц в устройствах банка, до 750 000 руб. в месяц в устройствах сторонних банков
Снятие наличных в банкоматах банка
0,2%
Снятие наличных в ПВН банка
0,2%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 199 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 199 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных (в эквиваленте): до 350 000 руб. в банкоматах банка и его партнеров, до 150 000 руб. в сторонних банкоматах в день, до 1 025 000 руб. в месяц в устройствах банка, до 750 000 руб. в месяц в устройствах сторонних банков
Снятие наличных в банкоматах банка
0,2%
Снятие наличных в ПВН банка
0,2%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 199 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 199 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных (в эквиваленте): до 350 000 руб. в банкоматах банка и его партнеров, до 150 000 руб. в сторонних банкоматах в день, до 1 025 000 руб. в месяц в устройствах банка, до 750 000 руб. в месяц в устройствах сторонних банков
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах банка - 3 руб., начиная с 4-й операции в месяц, в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);
- СМС-информирование - 60 руб. (эквивалент) ежемесячно, начиная с 4-го месяца;
- конвертация - по курсу банка, комиссия - 2% от суммы наличной операции, дополнительная комиссия 1% взимается по карте Visa при совершении операций за рубежом в валюте, отличной от долл. / евро;
- оформление виртуальной карты - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- пониженная плата за снятие наличных в банкоматах банков-партнеров
Минусы
- наличие комиссии за получение наличных в устройствах банка;
- дорогое обслуживание валютных карт
Особые ограничения
- скидка на обслуживание карты Visa;
- технология бесконтактной оплаты доступна только по карте Visa;
- плата за обслуживание взимается сразу за весь срок действия карты
Дата актуализации
08.02.2019 11:26
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 80 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
- Адрес
- 101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
- Сайт
- www.vbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 755-00-05 — единая справочная служба