Обслуживание карты

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чип Apple Pay для Mastercard

Выпуск и обслуживание 2 500 - 5 000 ₽ 2 500 руб. по карте Visa, 5 000 руб. по Masterсard за выпуск и обслуживание в течение всего срока действия карты (2 года) Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание

Выпуск и обслуживание 70 - 140 $ 70 долл. по карте Visa / 140 долл. по Masterсard за выпуск и обслуживание в течение всего срока действия карты (2 года) Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание

Выпуск и обслуживание 70 - 140 € 70 евро по карте Visa / 140 евро по Masterсard за выпуск и обслуживание в течение всего срока действия карты (2 года) Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание

Снятие наличных в банкоматах банка 0,2%

Снятие наличных в ПВН банка 0,2%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 199 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 199 руб.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 350 000 руб. в банкоматах банка и его партнеров, до 150 000 руб. в сторонних банкоматах в день, до 1 025 000 руб. в месяц в устройствах банка, до 750 000 руб. в месяц в устройствах сторонних банков

Снятие наличных в банкоматах банка 0,2%

Снятие наличных в ПВН банка 0,2%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 199 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 199 руб. (эквивалент)

Лимиты по операциям снятие наличных (в эквиваленте): до 350 000 руб. в банкоматах банка и его партнеров, до 150 000 руб. в сторонних банкоматах в день, до 1 025 000 руб. в месяц в устройствах банка, до 750 000 руб. в месяц в устройствах сторонних банков

Снятие наличных в банкоматах банка 0,2%

Снятие наличных в ПВН банка 0,2%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 199 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 199 руб. (эквивалент)

Лимиты по операциям снятие наличных (в эквиваленте): до 350 000 руб. в банкоматах банка и его партнеров, до 150 000 руб. в сторонних банкоматах в день, до 1 025 000 руб. в месяц в устройствах банка, до 750 000 руб. в месяц в устройствах сторонних банков