Банк «ФК Открытие», дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Пенсионная Мир Классическая
Мир Классическая — Банк «ФК Открытие»
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- cash back 3%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Cash Back
3%
3% от суммы покупки в любой аптеке, но не более 3 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3,5% до 4%
3,5% на минимальный остаток 10 000,01-49 999 999,99 руб., 4% годовых - 3 000,01-10 000 руб. (если хотя бы один день в месяце остаток будет менее 3 000 руб. проценты за весь месяц не начисляются)
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 250 000 руб. в месяц (комиссия при снятии сумм свыше установленного лимита - 10% от суммы превышения)
Дополнительная информация
- комиссия за конвертацию - 2,5-5% от суммы в зависимости от типа операции;
- плата за неразрешенный овердрафт - 511% годовых;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 1-й запрос бесплатно, далее 60 руб. за каждую операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- бесплатное получение наличных в любых устройствах;
- начисление процентов на остаток
Особые ограничения
- карта оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения (требуется перевод пенсии в банк)
Дата актуализации
05.02.2019 13:40
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
155 990Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
- Адрес
- 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
- Сайт
- www.open.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-78-77 — единая справочная служба