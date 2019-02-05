Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности чип Cash Back 3% 3% от суммы покупки в любой аптеке, но не более 3 000 руб. в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете 3,5% на минимальный остаток 10 000,01-49 999 999,99 руб., 4% годовых - 3 000,01-10 000 руб. (если хотя бы один день в месяце остаток будет менее 3 000 руб. проценты за весь месяц не начисляются) от 3,5% до 4% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: до 250 000 руб. в месяц (комиссия при снятии сумм свыше установленного лимита - 10% от суммы превышения) Дополнительная информация комиссия за конвертацию - 2,5-5% от суммы в зависимости от типа операции;

плата за неразрешенный овердрафт - 511% годовых;

СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 1-й запрос бесплатно, далее 60 руб. за каждую операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты;

бесплатное получение наличных в любых устройствах;

начисление процентов на остаток Особые ограничения карта оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения (требуется перевод пенсии в банк) Дата актуализации 05.02.2019 13:40 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.