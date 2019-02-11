Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Gold

Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Cash Back от 5 до 10% 5% за покупки в категории "Зоотовары", "Книги";

10% от суммы в категориях "Транспорт", "Кинотеатры", "Химчистки";

0,5% от суммы покупок в иных категориях по картам Mastercard;

макс. 2 000 руб. / 35 долл. / 30 евро в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете 2,5% годовых - при наличии среднемесячного остатка на счете в размере от 5 000 руб. до 50 000 руб.; 6% годовых - при среднемесячном остатке от 50 000 руб. до 100 000 руб. (при остатке более 100 000 руб. проценты начисляются только на сумму 100 000 руб.) от 2,5% до 6% Выпуск и обслуживание 2 400 - 3 600 ₽ на выбор клиента: пакет "Годовой" - 2 400 руб., пакет "Ежемесячный" - 3 600 руб. (по 300 руб. ежемесячно) Выпуск и обслуживание 36 - 55 $ на выбор клиента: пакет "Годовой" - 2 400 руб. (эквивалент), пакет "Ежемесячный" - 3 600 руб. (по 300 руб. ежемесячно) эквивалент Выпуск и обслуживание 32 - 48 € на выбор клиента: пакет "Годовой" - 2 400 руб. (эквивалент), пакет "Ежемесячный" - 3 600 руб. (по 300 руб. ежемесячно) эквивалент Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. (0,75% в банкоматах ВТБ, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-Банк, Почта Банк) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. (0,75% в ПВН ВТБ, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-Банк, Почта Банк) Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. (эквивалент) (0,75% в банкоматах ВТБ, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-Банк, Почта Банк) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. (эквивалент) (0,75% в ПВН ВТБ, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-Банк, Почта Банк) Лимиты по операциям снятие наличных (в эквиваленте): до 300 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. (эквивалент) (0,75% в банкоматах ВТБ, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-Банк, Почта Банк) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. (эквивалент) (0,75% в ПВН ВТБ, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-Банк, Почта Банк) Лимиты по операциям снятие наличных (в эквиваленте): до 300 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование: пакет "Базовый" - бесплатно, пакет "Оптимальный" - 59 руб. (эквивалент) ежемесячно;

плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых по счету в рублях, 30% годовых по валютным счетам;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. (эквивалент) за операцию Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы пониженная комиссия за снятие наличных в устройствах банков-партнеров;

cash back;

начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете Дата актуализации 11.02.2019 15:53 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.