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СДМ-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Platinum

MasterCard Platinum — СДМ-Банк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 4 500 до 6 000 ₽
  • cash back до 10%
  • начисление процентов на остаток
  • MasterCard Platinum — СДМ-Банк
  • Visa Platinum — СДМ-Банк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Platinum
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Cash Back
от 5 до 10%
  • 5% за покупки в категориях "Рестораны", " Зоотовары", "Книги";
  • 10% от суммы в категориях "Транспорт", "Кинотеатры", "Химчистки";
  • 0,5% от суммы покупок в иных категориях по картам Mastercard;
  • макс. 3 000 руб. / 55 долл. / 45 евро в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 2,5% до 6%
2,5% годовых - при наличии среднемесячного остатка на счете в размере от 5 000 руб. до 50 000 руб.; 6% годовых - при среднемесячном остатке от 50 000 руб. до 100 000 руб. (при остатке более 100 000 руб. проценты начисляются только на сумму 100 000 руб.)
Выпуск и обслуживание
4 500 - 6 000 ₽

на выбор клиента: пакет "Годовой" - 4 500 руб., пакет "Ежемесячный" - 6 000 руб. (по 500 руб. ежемесячно)

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб. (0,75% в банкоматах ВТБ, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-Банк, Почта Банк)

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб. (0,75% в ПВН ВТБ, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-Банк, Почта Банк)

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 3 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • страхование выезжающих за рубеж (страховая сумма 81 500 долл. за год) - бесплатно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых по счету в рублях, 30% годовых по валютным счетам;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. (эквивалент) за операцию
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатные СМС-информирование и полис ВЗР;
  • пониженная комиссия за снятие наличных в устройствах банков-партнеров;
  • наличие cash back;
  • начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете
Дата актуализации
11.02.2019 15:53
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Platinum» в 11 городах России
9 598
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Справочная информация
ПАО «СДМ-Банк»
Адрес
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
Сайт
www.sdm.ru
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Телефоны
8 800 200-02-23 — единая справочная служба