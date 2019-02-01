Союз, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Platinum
Mastercard Platinum — Союзеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 7 000 ₽
- стоимость обслуживания 200 $
- стоимость обслуживания 200 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Platinum
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- возможна привязка карты к Google Pay/ Apple Pay
Начисление процентов на остаток средств на счете
по ставке вклада «До востребования», начисление - ежемесячно, выплата – ежеквартально
Начисление процентов на остаток средств на счете
по ставке вклада «До востребования», начисление - ежемесячно, выплата – ежеквартально
Начисление процентов на остаток средств на счете
по ставке вклада «До востребования», начисление - ежемесячно, выплата – ежеквартально
Выпуск и обслуживание
7 000 ₽
Выпуск и обслуживание
200 $
Выпуск и обслуживание
200 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
покупки: до 900 000 руб. в день, до 4 500 000 руб. в месяц; снятие наличных: до 180 000 руб. в день, до 450 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 5 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 5 долл.
Лимиты по операциям
покупки: до 15 000 долл. в день, до 75 000 долл. в месяц; снятие наличных: до 3 000 долл. в день, до 7 500 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 5 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 5 евро
Лимиты по операциям
покупки: до 15 000 евро в день, до 75 000 евро в месяц; снятие наличных: до 3 000 евро в день, до 7 500 евро в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 15% от суммы превышения;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 10 руб. за операцию (первая операция в течение срока действия карты - бесплатно);
- консьерж-сервис, медицинская и юридическая поддержка - бесплатно;
- дисконтная программа Cashberry для рублевых карт;
- дисконтная программа «Все скидки сразу!»
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатные СМС-информирование и консьерж-сервис
Минусы
- дорогое обслуживание карты
Особые ограничения
- счет в евро открывается только к картам Mastercard
Дата актуализации
01.02.2019 14:19
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Platinum» в 21 городе России
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Справочная информация
АО «Банк «Союз»
- Адрес
- 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
- Сайт
- www.banksoyuz.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 100-33-22 — единая справочная служба(495) 729-55-55 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт