Кубань Кредит, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Личная Мир
Мир «Мир личная» — Кубань Кредит
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 600 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
600 ₽
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,2%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,2%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в сутки, 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания карты
Минусы
- взимание платы за несколько лет вперед
Дата актуализации
05.02.2019 13:09
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Личная Мир» в 49 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
- Адрес
- 350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
- Сайт
- kk.bank
- Отделения и банкоматы
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8 800 555-25-18 — единая справочная служба