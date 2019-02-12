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Mastercard Gold Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) Apple Pay / Google Pay Бонусы супермаркеты

другое программа лояльности НС Бонус: бонусы начисляются по операциям оплаты товаров и услуг с помощью карты в рублях РФ, выпущенной АО «НС Банк», курс обмена баллов на рубли: 1 балл = 1 рубль; минимальная сумма покупки, доступной для компенсации – 750 рублей, срок действия начисленных бонусов – 365 дней с момента начисления; порядок начисления: 500 приветственных баллов;

1,3 балла за каждые 100 рублей, но не более 2 000 баллов за расчетный период;

0,5 балла за покупки и операции в категориях с пониженным начислением бонусов ( бакалейные магазины и супермаркеты, почтовые услуги, точки быстрого питания, коммунальные услуги, госпошлины, штрафы, налоги) Начисление процентов на остаток средств на счете проценты начисляются в рублях РФ при ежедневном входящем остатке не менее 30 000 руб. 4% Выпуск и обслуживание 349 - 3 839 ₽ со 2-го года: 0 - 4 188 руб. 0 руб - при сумме покупок от 50 000 руб. в месяц, в остальных случаях - 349 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% / 0,3% при снятии свыше 100 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 120 руб., первые три снятия денежных средств ежемесячно бесплатно (в сумме не более 20 000 рублей) Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 120 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день через банкоматы, до 2 000 000 руб. в месяц через банкоматы и ПВН; установка индивидуального платежного лимита - 500 руб. Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 1 долл. (эквивалент) за операцию;

конвертация - по курсу ЦБ +/- 0,5 п. п.;

СМС-информирование - бесплатно;

комплекс услуг ISOS (консьерж-сервис, медицинская помощь), страхование выезжающих за рубеж - бесплатно;

плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых;

экстренная помощь за рубежом (GCAS): выдача наличных - 250 долл., перевыпуск карты - 360 долл., блокировка карты - 55 долл. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы СМС-информирование - бесплатно;

начисление процентов на остаток;

наличие бонусной программы;

бесплатные консьерж-сервис, медицинская помощь, полис ВЗР;

возможность бесплатного снятия наличных в банкоматах сторонних банков Особые ограничения карта открывается в пакете "Золотой Доходный";

комиссия списывается в рублях РФ с конвертацией по курсу Банка России ± 0,5% на день предоставления платежной системой (Visa International, Mastercard, МИР) операции к списанию со счета клиента Дата актуализации 12.02.2019 14:01 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.