НС Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Доходная Gold
Mastercard Gold «Доходная карта» — НС Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 349 до 3 839 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- Apple Pay / Google Pay
Бонусы
- супермаркеты
- другое
программа лояльности НС Бонус: бонусы начисляются по операциям оплаты товаров и услуг с помощью карты в рублях РФ, выпущенной АО «НС Банк», курс обмена баллов на рубли: 1 балл = 1 рубль; минимальная сумма покупки, доступной для компенсации – 750 рублей, срок действия начисленных бонусов – 365 дней с момента начисления; порядок начисления:
- 500 приветственных баллов;
- 1,3 балла за каждые 100 рублей, но не более 2 000 баллов за расчетный период;
- 0,5 балла за покупки и операции в категориях с пониженным начислением бонусов ( бакалейные магазины и супермаркеты, почтовые услуги, точки быстрого питания, коммунальные услуги, госпошлины, штрафы, налоги)
Начисление процентов на остаток средств на счете
4%
проценты начисляются в рублях РФ при ежедневном входящем остатке не менее 30 000 руб.
Выпуск и обслуживание
349 - 3 839 ₽
со 2-го года: 0 - 4 188 руб.
- 0 руб - при сумме покупок от 50 000 руб. в месяц, в остальных случаях - 349 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0% / 0,3% при снятии свыше 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 120 руб., первые три снятия денежных средств ежемесячно бесплатно (в сумме не более 20 000 рублей)
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 120 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день через банкоматы, до 2 000 000 руб. в месяц через банкоматы и ПВН; установка индивидуального платежного лимита - 500 руб.
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 1 долл. (эквивалент) за операцию;
- конвертация - по курсу ЦБ +/- 0,5 п. п.;
- СМС-информирование - бесплатно;
- комплекс услуг ISOS (консьерж-сервис, медицинская помощь), страхование выезжающих за рубеж - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых;
- экстренная помощь за рубежом (GCAS): выдача наличных - 250 долл., перевыпуск карты - 360 долл., блокировка карты - 55 долл.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- СМС-информирование - бесплатно;
- начисление процентов на остаток;
- наличие бонусной программы;
- бесплатные консьерж-сервис, медицинская помощь, полис ВЗР;
- возможность бесплатного снятия наличных в банкоматах сторонних банков
Особые ограничения
- карта открывается в пакете "Золотой Доходный";
- комиссия списывается в рублях РФ с конвертацией по курсу Банка России ± 0,5% на день предоставления платежной системой (Visa International, Mastercard, МИР) операции к списанию со счета клиента
Дата актуализации
12.02.2019 14:01
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Доходная Gold» в 8 городах России
11 987Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «НС Банк»
- Адрес
- 109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
- Сайт
- www.nsbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 (800) 555-43-24