Обслуживание карты Тип карты Mastercard Prepaid Технологические особенности бесконтактная оплата проезда (БОП)

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи Бесконтактная оплата услуг общественного городского пассажирского транспорта по транспортному приложению в городах Казань, Н.Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Зеленодольск Выпуск и обслуживание 50 - 200 ₽ 50 руб. с лимитом 500 руб. и 1 000 руб. / 150 руб. с лимитом 5 000 руб. и 10 000 руб. / 200 руб. с лимитом 15 000 руб., срок действия карты - 1 год Первоначальный взнос: в размере номинала карты Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Дополнительная информация срок действия - 1 год;

СМС-информирование - бесплатно;

бесконтактная оплата услуг общественного городского пассажирского транспорта по транспортному приложению;

карта непополняемая Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Дата актуализации 12.02.2019 11:34 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.