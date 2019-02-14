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Витабанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир

Пенсионная

Мир — Витабанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1% + 200 руб.
  • 0% в банкоматах группы ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков

1% + 200 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
  • смена ПИН-кода - 50 руб. за каждую операцию
Требования к держателю карты
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • начисление процентов на остаток собственных средств;
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты;
  • бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
  • карта для получения пенсий и пособий, выделяемых Пенсионным фондом РФ, перевод пенсии в банк обязателен
Дата актуализации
14.02.2019 10:31
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 1 городе России
2 950
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Справочная информация
ПАО «Витабанк»
Адрес
195220, г. Санкт-Петербург, <nobr>пр-т</nobr> Непокоренных, д. 17, корп. 4, литер В
ОГРН
1027800000183
Отделения и банкоматы
в вашем городе Санкт-Петербург
Отделения 3
Банкоматы 6
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Телефоны
(812) 325-99-99