Меткомбанк (Каменск-Уральский), дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Виртуальная
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 240 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Virtual (Virtuon)
Выпуск и обслуживание
240 ₽
взимается ежемесячно в размере 20 руб., максимальный срок действия карты - 20 месяцев
Снятие наличных в банкоматах банка
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН других банков
не предусмотрено
Лимиты по операциям
150 000 рублей в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Особые ограничения
- снятие наличных по карте не предусмотрено
Дата актуализации
08.02.2019 12:26
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 4 городах России
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Справочная информация
ПАО «Меткомбанк»
- Адрес
- 623406, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 36
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Каменск-Уральский
- Телефоны
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8 800 200-29-11 — единая справочная служба