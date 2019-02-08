Обслуживание карты Тип карты Visa Virtual (Virtuon) Выпуск и обслуживание 240 ₽ взимается ежемесячно в размере 20 руб., максимальный срок действия карты - 20 месяцев Снятие наличных в банкоматах банка не предусмотрено Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков не предусмотрено Снятие наличных в ПВН других банков не предусмотрено Лимиты по операциям 150 000 рублей в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Особые ограничения снятие наличных по карте не предусмотрено Дата актуализации 08.02.2019 12:26 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.