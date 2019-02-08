Вход
Меткомбанк (Каменск-Уральский), дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Виртуальная

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 240 ₽
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Virtual (Virtuon)
Выпуск и обслуживание
240 ₽

взимается ежемесячно в размере 20 руб., максимальный срок действия карты - 20 месяцев

Снятие наличных в банкоматах банка

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН других банков

не предусмотрено

Лимиты по операциям
150 000 рублей в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Особые ограничения
  • снятие наличных по карте не предусмотрено
Дата актуализации
08.02.2019 12:26
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 4 городах России
4 141
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Меткомбанк»
Адрес
623406, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 36
Отделения и банкоматы
в вашем городе Каменск-Уральский
Отделения 1
Банкоматы 10
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-29-11 — единая справочная служба