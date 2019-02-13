Центр-инвест, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Народная Мир
Мир — Центр-инвест
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 300 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- индивидуальный дизайн
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
- технология MirAccept
- возможна привязка карты к Samsung Pay
Выпуск и обслуживание
0 - 300 ₽
- 300 руб. за выпуск карты с индивидуальным дизайном
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до 100 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
0% - до 100 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 120 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 120 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: в банкомате - 100 000 руб. в сутки, 600 000 руб. в месяц, в ПВН - 300 000 руб. в сутки, 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- бесплатное СМС-информирование;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 10 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- бесплатный выпуск и обслуживание карты без индивидуального дизайна;
- индивидуальный дизайн
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
13.02.2019 16:41
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Народная Мир» в 80 городах России
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
- Адрес
- 344010, г. Ростов-на-Дону, <nobr>пр-т</nobr> Соколова, д. 62
- Сайт
- www.centrinvest.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
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(863) 200-00-00 — информационно-справочная служба