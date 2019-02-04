Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности технология 3D Secure

чип Бонусы другое программа лояльности Бонусы: начисление бонусов за покупки по карте, которые можно использовать на оплату товаров и услуг в категориях, указанных на сайте банка; бесплатное подключение к программе; начисление бонусов: 1% от суммы покупки (1 бонус за 100 руб.), максимальное количество - 5 000 бонусов в год, порог для траты - 1 000 бонусов Выпуск и обслуживание 900 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 120 руб.

0% - Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Почта Банк» Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 120 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 1 000 000 руб. в месяц, 150 000 руб. в сутки, но не более 15 операций в сутки Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. в месяц, начиная с третьего;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие бонусной программы;

технология 3D Secure Минусы высокая стоимость обслуживания Дата актуализации 04.02.2019 13:22 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.