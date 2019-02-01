Нейва, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Пенсионная
Visa Classic «Пенсионная» — Нейва
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- cash back 1%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 0 $
- cash back 1%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 0 €
- cash back 1%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- возможность привязки к Google Pay / Samsung Pay / Garmin Pay
Cash Back
1%
- за покупки по всех категориях в том числе за оплату коммунальных услуг (макс. 2 000 руб. в месяц)
Мультивалютная карта
картсчета в рублях, долларах США, евро
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 1% до 7%
если сумма покупок в месяц более 10 тыс. руб: 7% - при остатке на счете от 10 тыс. руб., 5% - более 500 тыс. рублей; если сумма покупок менее 10 тыс. рублей - 1%; при остатке менее 10 000 руб. проценты не начисляются
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 0,1% до 0,25%
если сумма покупок в месяц более 10 тыс. руб (эквивалент): 0,25% - при остатке на счете от 150 долл.., 0,15% - более 7 500 долл.; если сумма покупок менее 10 тыс. рублей (эквивалент) - 0,1%; при остатке менее 150 долл. проценты не начисляются
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 0,1% до 0,25%
если сумма покупок в месяц более 10 тыс. руб (эквивалент): 0,25% - при остатке на счете от 150 евро., 0,15% - более 7 500 евро; если сумма покупок менее 10 тыс. рублей (эквивалент) - 0,1%; при остатке менее 150 евро проценты не начисляются
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Выпуск и обслуживание
0 $
Выпуск и обслуживание
0 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- до 50 000 руб. в месяц - 0%
- свыше 50 000 руб. в месяц - 1% от суммы превышения + 75 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
- до 50 000 руб. в месяц - 0%
- свыше 50 000 руб. в месяц - 1% от суммы превышения + 75 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
на территории РФ: до 300 000 руб. в сутки - снятие наличных в кассах и банкоматах, до 500 000 руб. в сутки - безналичные операции; за пределами РФ: до 100 000 руб. в сутки - за снятие наличных в кассах и банкоматах, до 250 000 руб. в сутки - безналичные операции
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- до 50 000 руб. в месяц - 0%
- свыше 50 000 руб. в месяц - 1% от суммы превышения + 75 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
- до 50 000 руб. в месяц - 0%
- свыше 50 000 руб. в месяц - 1% от суммы превышения + 75 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
на территории РФ: до 200 000 руб. в сутки - за снятие наличных в кассах и банкоматах, до 300 000 руб. в сутки - за безналичные операции; за пределами РФ: до 50 000 руб. в сутки - за снятие наличных в кассах и банкоматах, до 150 000 руб. в сутки - за безналичные операции; до 1 000 000 руб. - общий расход в месяц (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- до 50 000 руб. в месяц - 0%
- свыше 50 000 руб. в месяц - 1% от суммы превышения + 75 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
- до 50 000 руб. в месяц - 0%
- свыше 50 000 руб. в месяц - 1% от суммы превышения + 75 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
на территории РФ: до 200 000 руб. в сутки - за снятие наличных в кассах и банкоматах, до 300 000 руб. в сутки - за безналичные операции; за пределами РФ: до 50 000 руб. в сутки - за снятие наличных в кассах и банкоматах, до 150 000 руб. в сутки - за безналичные операции; до 1 000 000 руб. - общий расход в месяц (эквивалент)
Дополнительная информация
- бесплатное СМС-информирование;
- неустойка за несвоевременное погашение несанкционированного овердрафта - 35% годовых, мин. 100 руб.;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 25 руб.;
- карта участвует в акции "Счастливый день" по начислению кэш бэк в определенные дни месяца, категория возврата определяется банком случайным образом ( С 13 января по 29 марта 2019 г.)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- начисление процентов на остаток средств на карте;
- бесплатное обслуживание карты;
- бесплатное СМС-информирование;
- наличие cash back;
Особые ограничения
- выдача карты возможна без предъявления пенсионного удостоверения при условии достижения клиентом пенсионного возраста
Дата актуализации
01.02.2019 13:50
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 13 городах России
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Справочная информация
ООО «Банк «Нейва»
- Адрес
- 620142, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3а
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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