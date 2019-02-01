Обслуживание карты

Тип карты Visa Classic

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) возможность привязки к Google Pay / Samsung Pay / Garmin Pay

Cash Back 1% за покупки по всех категориях в том числе за оплату коммунальных услуг (макс. 2 000 руб. в месяц)

Мультивалютная карта картсчета в рублях, долларах США, евро

Начисление процентов на остаток средств на счете если сумма покупок в месяц более 10 тыс. руб: 7% - при остатке на счете от 10 тыс. руб., 5% - более 500 тыс. рублей; если сумма покупок менее 10 тыс. рублей - 1%; при остатке менее 10 000 руб. проценты не начисляются от 1% до 7%

Начисление процентов на остаток средств на счете если сумма покупок в месяц более 10 тыс. руб (эквивалент): 0,25% - при остатке на счете от 150 долл.., 0,15% - более 7 500 долл.; если сумма покупок менее 10 тыс. рублей (эквивалент) - 0,1%; при остатке менее 150 долл. проценты не начисляются от 0,1% до 0,25%

Начисление процентов на остаток средств на счете если сумма покупок в месяц более 10 тыс. руб (эквивалент): 0,25% - при остатке на счете от 150 евро., 0,15% - более 7 500 евро; если сумма покупок менее 10 тыс. рублей (эквивалент) - 0,1%; при остатке менее 150 евро проценты не начисляются от 0,1% до 0,25%

Выпуск и обслуживание 0 ₽

Выпуск и обслуживание 0 $

Выпуск и обслуживание 0 €

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков до 50 000 руб. в месяц - 0%

свыше 50 000 руб. в месяц - 1% от суммы превышения + 75 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН других банков до 50 000 руб. в месяц - 0%

свыше 50 000 руб. в месяц - 1% от суммы превышения + 75 руб. (эквивалент)

Лимиты по операциям на территории РФ: до 300 000 руб. в сутки - снятие наличных в кассах и банкоматах, до 500 000 руб. в сутки - безналичные операции; за пределами РФ: до 100 000 руб. в сутки - за снятие наличных в кассах и банкоматах, до 250 000 руб. в сутки - безналичные операции

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков до 50 000 руб. в месяц - 0%

свыше 50 000 руб. в месяц - 1% от суммы превышения + 75 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН других банков до 50 000 руб. в месяц - 0%

свыше 50 000 руб. в месяц - 1% от суммы превышения + 75 руб. (эквивалент)

Лимиты по операциям на территории РФ: до 200 000 руб. в сутки - за снятие наличных в кассах и банкоматах, до 300 000 руб. в сутки - за безналичные операции; за пределами РФ: до 50 000 руб. в сутки - за снятие наличных в кассах и банкоматах, до 150 000 руб. в сутки - за безналичные операции; до 1 000 000 руб. - общий расход в месяц (эквивалент)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков до 50 000 руб. в месяц - 0%

свыше 50 000 руб. в месяц - 1% от суммы превышения + 75 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН других банков до 50 000 руб. в месяц - 0%

свыше 50 000 руб. в месяц - 1% от суммы превышения + 75 руб. (эквивалент)

Лимиты по операциям на территории РФ: до 200 000 руб. в сутки - за снятие наличных в кассах и банкоматах, до 300 000 руб. в сутки - за безналичные операции; за пределами РФ: до 50 000 руб. в сутки - за снятие наличных в кассах и банкоматах, до 150 000 руб. в сутки - за безналичные операции; до 1 000 000 руб. - общий расход в месяц (эквивалент)