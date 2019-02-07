Саровбизнесбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Социальная
Мир Классическая — Саровбизнесбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
технология MirAccept
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% в банкоматах группы ВТБ и Почта-банка, в банкоматах других банков услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Лимиты по операциям
снятие наличных в устройствах банка: 30 000 руб. в день, 100 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- карта не предназначена для работы в сети интернет;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты
Особые ограничения
- карта оформляется для получения пособий и иных выплат социального характера;
- карта не предназначена для работы в сети интернет и получения наличных в сторонних банках
Дата актуализации
07.02.2019 11:34
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Социальная» в 23 городах России
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Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
- Адрес
- 607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саров
- Телефоны
-
(831) 430-38-28 — справочно-консультационная служба