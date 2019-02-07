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Саровбизнесбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Классическая

Социальная

Мир Классическая — Саровбизнесбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • чип
  • бесконтактные платежи (Бесконтакт)

технология MirAccept

Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% в банкоматах группы ВТБ и Почта-банка, в банкоматах других банков услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков

услуга не предоставляется

Лимиты по операциям
снятие наличных в устройствах банка: 30 000 руб. в день, 100 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • карта не предназначена для работы в сети интернет;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты
Особые ограничения
  • карта оформляется для получения пособий и иных выплат социального характера;
  • карта не предназначена для работы в сети интернет и получения наличных в сторонних банках
Дата актуализации
07.02.2019 11:34
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Социальная» в 23 городах России
6 134
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Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
Адрес
607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саров
Отделения 8
Банкоматы 24
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Телефоны
(831) 430-38-28 — справочно-консультационная служба