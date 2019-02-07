Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности моментальная выдача карты

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) технология MirAccept Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% в банкоматах группы ВТБ и Почта-банка, в банкоматах других банков услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Лимиты по операциям снятие наличных в устройствах банка: 30 000 руб. в день, 100 000 руб. в месяц Дополнительная информация карта не предназначена для работы в сети интернет;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;

СМС-информирование - 50 руб. в месяц;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты Особые ограничения карта оформляется для получения пособий и иных выплат социального характера;

карта не предназначена для работы в сети интернет и получения наличных в сторонних банках Дата актуализации 07.02.2019 11:34 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.