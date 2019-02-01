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на выбор Мир

Мир -Maestro Технологические особенности чип Cash Back 0,1% от каждой покупки на сумму от 500 руб.;

макс. сумма возврата не ограничена Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям установка индивидуальных лимитов обслуживания - 100 руб. Дополнительная информация СМС-информирование в первые два месяца бесплатно, далее - 30 руб. в месяц;

конвертация - по курсу ЦБ РФ+1,5% от суммы операции;

неустойка при возникновении неразрешенного овердрафта - 73% годовых;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

бесплатный выпуск и обслуживание карты;

невысокая плата за СМС-информирование Особые ограничения необходимо обратиться в социальную защиту вашего района и уточнить какой перечень документов требуется предоставить;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 01.02.2019 15:11 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.