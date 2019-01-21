Сельмашбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Gold
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 240 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
240 ₽
3 долл. (в рублях по курсу ЦБ на день оплаты)
Первоначальный взнос: 4 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
от 0,5% до 1% (мин. 2,5 долл.)
Снятие наличных в ПВН банка
от 0,5% до 1% (мин. 2,5 долл.)
Снятие наличных в банкоматах других банков
от 0,5% до 1% (мин. 2,5 долл.)
Снятие наличных в ПВН других банков
от 0,5% до 1% (мин. 2,5 долл.)
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 12 руб.;
- СМС-информирование - 60 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания
Минусы
- наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка;
- требуется первоначальный взнос
Дата актуализации
21.01.2019 08:37
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 2 городах России
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий Банк «Сельмашбанк»
- Адрес
- 344029, г. Ростов-на-Дону, <nobr>пр-т</nobr> Сельмаш, д. 102
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
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(863) 283-20-68