Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 240 ₽ 3 долл. (в рублях по курсу ЦБ на день оплаты) Первоначальный взнос: 4 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка от 0,5% до 1% (мин. 2,5 долл.) Снятие наличных в ПВН банка от 0,5% до 1% (мин. 2,5 долл.) Снятие наличных в банкоматах других банков от 0,5% до 1% (мин. 2,5 долл.) Снятие наличных в ПВН других банков от 0,5% до 1% (мин. 2,5 долл.) Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 12 руб.;

СМС-информирование - 60 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания Минусы наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка;

требуется первоначальный взнос Дата актуализации 21.01.2019 08:37 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.