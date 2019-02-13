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Приморье, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

China TravelCard

China UnionPay «China TravelCard Classic» — Приморье
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 250 ₽
  • cash back до 10%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • UnionPay Classic
Технологические особенности
  • чип
Cash Back
до 10%
  • до 2% по операциям за рубежом; выплачивается один раз в месяц, во вторую рабочую субботу;
  • 10% за покупки в категориях "Флористика", "Кинотеатры" и в Кондитерском магазине «Лакомка» (акция с 12.02.2019 по 13.03.2019); сash-back выплачивается общей суммой на карточный счет в апреле 2019 г.
Выпуск и обслуживание
250 ₽

плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (1 год)

Снятие наличных в банкоматах банка

0% - до 100 000 руб. в месяц; 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц;2% - от 300 001 руб. и выше

Снятие наличных в ПВН банка

0% - до 100 000 руб. в месяц; 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц;2% - от 300 001 руб. и выше

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 80 руб. - до 100 000 руб. в месяц, 1%, мин. 80 руб. - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц, 2%, мин. 80 руб. - от 300 001 руб. в месяц - на территории РФ
  • 3 долл. - до 100 000 руб. в месяц; 1%, мин. 3 долл. - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2%, мин. 3 долл. - от 300 001 руб. в месяц - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков

услуга не предоставляется

Лимиты по операциям
снятия наличных - 150 000 руб. в сутки, 1 900 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • карту можно оформить в рублях и китайских юанях;
  • начисление 1% на остаток по счетам в юанях;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 25 руб.;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • услуга Интернет-банк - 50 руб. в месяц;
  • предоставление пакета дополнительных услуг (СМС-информирование, Интернет-банк, Мобильный банк) - 50 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая стоимость обслуживания;
  • наличие cash back;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков до 300 000 руб. в месяц
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка свыше 100 000 руб. в месяц
Дата актуализации
13.02.2019 14:43
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «China TravelCard» в 7 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Приморье»
Адрес
690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 10
Банкоматы 66
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