Обслуживание карты Тип карты UnionPay Classic Технологические особенности чип Cash Back до 10% до 2% по операциям за рубежом; выплачивается один раз в месяц, во вторую рабочую субботу;

10% за покупки в категориях "Флористика", "Кинотеатры" и в Кондитерском магазине «Лакомка» (акция с 12.02.2019 по 13.03.2019); сash-back выплачивается общей суммой на карточный счет в апреле 2019 г. Выпуск и обслуживание 250 ₽ плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (1 год) Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 100 000 руб. в месяц; 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц;2% - от 300 001 руб. и выше Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 100 000 руб. в месяц; 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц;2% - от 300 001 руб. и выше Снятие наличных в банкоматах других банков 80 руб. - до 100 000 руб. в месяц, 1%, мин. 80 руб. - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц, 2%, мин. 80 руб. - от 300 001 руб. в месяц - на территории РФ

3 долл. - до 100 000 руб. в месяц; 1%, мин. 3 долл. - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2%, мин. 3 долл. - от 300 001 руб. в месяц - за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Лимиты по операциям снятия наличных - 150 000 руб. в сутки, 1 900 000 руб. в месяц Дополнительная информация карту можно оформить в рублях и китайских юанях;

начисление 1% на остаток по счетам в юанях;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 25 руб.;

СМС-информирование - бесплатно;

услуга Интернет-банк - 50 руб. в месяц;

предоставление пакета дополнительных услуг (СМС-информирование, Интернет-банк, Мобильный банк) - 50 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая стоимость обслуживания;

наличие cash back;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков до 300 000 руб. в месяц Минусы наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка свыше 100 000 руб. в месяц Дата актуализации 13.02.2019 14:43 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.