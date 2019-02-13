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Дебетовая UnionPay Gold
China UnionPay «China TravelCard Gold» — Приморье
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 188 ₽
- cash back до 10%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- UnionPay Gold
Технологические особенности
- чип
Cash Back
до 10%
- 500 руб. при совершении покупок от 12 000 руб. в месяц;
- 10% за покупки на территории России в категориях "Флористика", "Кинотеатры" и в Кондитерском магазине «Лакомка» (акция с 12.02.2019 по 13.03.2019); сash-back выплачивается общей суммой на карточный счет в апреле 2019 г.
Начисление процентов на остаток средств на счете
3%
Выпуск и обслуживание
1 188 ₽
99 руб. в месяц за обслуживание
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до 100 000 руб. в месяц;1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц;2% - от 300 001 руб. и выше
Снятие наличных в ПВН банка
0% - до 100 000 руб. в месяц; 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2% - от 300 001 руб. и выше
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 80 руб. - до 100 000 руб. в месяц; 1%, мин. 80 руб. - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2%, мин. 80 руб. - от 300 001 руб. в месяц - на территории РФ
- 0% - одна операция в месяц в КНР, далее 3 долл. - до 100 000 руб. в месяц; 1%, мин. 3 долл. - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2%, мин. 3 долл. - от 300 001 руб. в месяц - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Лимиты по операциям
снятия наличных - 300 000 руб. в сутки, 1 900 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- карту можно оформить в рублях и китайских юанях;
- начисление 2% на остаток по счетам в юанях; 3% - на остаток в рублях;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 25 руб.;
- СМС-информирование - бесплатно;
- услуга Интернет-банк - бесплатно;
- предоставление пакета дополнительных услуг (СМС-информирование, Интернет-банк, Мобильный банк) - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая стоимость обслуживания;
- наличие cash back;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков до 300 000 руб. в месяц
Минусы
- наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка свыше 100 000 руб. в месяц
Особые ограничения
- пакет услуг предоставляется к первым 750 картам, оформленным с 01.11.2018
Дата актуализации
13.02.2019 14:43
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая UnionPay Gold» в 7 городах России
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Приморье»
- Адрес
- 690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
- Отделения и банкоматы
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