Вход
Тендер-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

MasterCard Standard — Тендер-Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 700 ₽
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
700 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0,5%

Снятие наличных в ПВН банка

0,5%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1,5%, мин. 200 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%, мин. 200 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц (комиссия за изменение лимитов - 1 000 руб.)
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 рублей;
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 23 до 70 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая стоимость обслуживания
Минусы
  • комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН собственного банка;
  • высокая комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН сторонних банков
Дата актуализации
05.02.2019 12:31
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 1 городе России
598
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Тендер-Банк»
Адрес
125047, Москва, ул. Гашека, д. 2, стр. 1
Сайт
www.tenderbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 0
посмотреть на карте
Телефоны
(499) 947-00-77