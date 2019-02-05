Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 700 ₽ Выпуск и обслуживание 10 $ Выпуск и обслуживание 10 € Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 200 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 200 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц (комиссия за изменение лимитов - 1 000 руб.) Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 200 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 200 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день (эквивалент), до 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц (комиссия за изменение лимитов - 15 долл.) Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 200 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 200 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день (эквивалент), до 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц (комиссия за изменение лимитов - 15 евро) Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 рублей;

конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых Требования к держателю карты Возраст от 23 до 70 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая стоимость обслуживания Минусы комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН собственного банка;

высокая комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН сторонних банков Дата актуализации 05.02.2019 12:31 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.