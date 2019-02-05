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Дебетовая
MasterCard Standard — Тендер-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 700 ₽
- стоимость обслуживания 10 $
- стоимость обслуживания 10 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
700 ₽
Выпуск и обслуживание
10 $
Выпуск и обслуживание
10 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 200 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц (комиссия за изменение лимитов - 1 000 руб.)
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 200 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 200 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день (эквивалент), до 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц (комиссия за изменение лимитов - 15 долл.)
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 200 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 200 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день (эквивалент), до 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц (комиссия за изменение лимитов - 15 евро)
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 рублей;
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 23 до 70 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая стоимость обслуживания
Минусы
- комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН собственного банка;
- высокая комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН сторонних банков
Дата актуализации
05.02.2019 12:31
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 1 городе России
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Тендер-Банк»
- Адрес
- 125047, Москва, ул. Гашека, д. 2, стр. 1
- Сайт
- www.tenderbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(499) 947-00-77