Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 600 ₽ со 2-го года: 500 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5% Снятие наличных в ПВН других банков 0,5% Лимиты по операциям снятие наличных: в банкоматах банка - 100 000 руб. в сутки; в пунктах выдачи наличных - 200 000 руб. в сутки; в банкоматах и ПВН банка и устройствах других банков - 500 000 руб. в месяц; комиссия за снятие сверх установленных лимитов - 1% от суммы выдачи сверх установленных лимитов Дополнительная информация услуга "СМС-уведомление" - бесплатно, "СМС-инфо" - 50 руб. в месяц;

неразрешенный овердрафт - 36% годовых;

конвертация - по курсу ЦБ РФ+0,1% Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы пониженная плата со второго года обслуживания;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах и ПВН сторонних банков Минусы наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка Дата актуализации 29.01.2019 22:24 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.