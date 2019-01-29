Прио-Внешторгбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Дебетовая Мир
Мир — Прио-Внешторгбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 600 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
600 ₽
со 2-го года: 500 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,5%
Снятие наличных в ПВН других банков
0,5%
Лимиты по операциям
снятие наличных: в банкоматах банка - 100 000 руб. в сутки; в пунктах выдачи наличных - 200 000 руб. в сутки; в банкоматах и ПВН банка и устройствах других банков - 500 000 руб. в месяц; комиссия за снятие сверх установленных лимитов - 1% от суммы выдачи сверх установленных лимитов
Дополнительная информация
- услуга "СМС-уведомление" - бесплатно, "СМС-инфо" - 50 руб. в месяц;
- неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ+0,1%
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- пониженная плата со второго года обслуживания;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах и ПВН сторонних банков
Минусы
- наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка
Дата актуализации
29.01.2019 22:24
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир» в 10 городах России
Справочная информация
ПАО «Прио-Внешторгбанк»
- Адрес
- 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Рязань
- Телефоны
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(4912) 24-49-24 — единая справочная служба