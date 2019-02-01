Агророс, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Моментальная
Mastercard Standard — Агророс
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 100 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Instant Issue
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- возможна привязка карты к Samsung Pay и Google Pay
Выпуск и обслуживание
100 ₽
- перевыпуск по окончанию срока действия - по письменному заявлению клиента;
- плата за выпуск карты включает в себя плату за 1-й год обслуживания
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб. - в пределах РФ
- 1%, мин. 2,5 долл. - за пределами РФ
- 0% - в банкоматах "ФК Открытие"
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 4 долл. (эквивалент)
- 1% - в ПВН "ФК Открытие"
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах - 100 000 руб. ежедневно
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка, кроме "ФК Открытие" - 30 руб.;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ + 2% от суммы операции;
- начисление процентов на сумму перерасхода средств - двойная ставка рефинансирования ЦБ РФ;
- СМС-информирование - 30 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая плата за СМС-информирование;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков на территории РФ;
- наличие пониженной комиссии за снятие в банкоматах / ПВН "ФК Открытие";
- невысокая стоимость обслуживания
Минусы
- наличие комиссии за снятие в ПВН банка
Дата актуализации
01.02.2019 15:45
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Моментальная» в 11 городах России
Справочная информация
АО «Банк «Агророс»
- Адрес
- 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90
- Сайт
- www.agroros.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саратов
- Телефоны
-
8 800 222-44-19(8452) 44-19-19(495) 134-58-88