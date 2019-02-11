программа Карта Тепло: начисление баллов за покупки (1 руб. = 1 балл), которыми в дальнейшем можно возместить только полную стоимость операции по оплате товаров или услуг в категориях "ЖКХ" и "Аптеки" в течение 90 дней со дня совершения операции:

5% в категориях "ЖКХ" (в т.ч. через интернет-банк), "Аптеки" (макс. 1 000 баллов в месяц);

1% за прочие покупки

макс. сумма операций для расчета бонусов - 60 000 руб. в месяц, срок действия бонусов - 2 года