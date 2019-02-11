Восточный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Тепло
Мир Классическая «Карта дальневосточника» — Восточный Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 150 до 1 239 ₽
- cash back до 5%
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Cash Back
до 5%
- 5% при оплате услуг ЖКХ и покупок в аптеке;
- до 40% за онлайн покупки по ссылке интернет-магазина, размещенного на сайте банка, раздел «Cash – back за покупки в интернете» (начисляются через 2-6 недель)
Бонусы
- другое
программа Карта Тепло: начисление баллов за покупки (1 руб. = 1 балл), которыми в дальнейшем можно возместить только полную стоимость операции по оплате товаров или услуг в категориях "ЖКХ" и "Аптеки" в течение 90 дней со дня совершения операции:
- 5% в категориях "ЖКХ" (в т.ч. через интернет-банк), "Аптеки" (макс. 1 000 баллов в месяц);
- 1% за прочие покупки
макс. сумма операций для расчета бонусов - 60 000 руб. в месяц, срок действия бонусов - 2 года
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 2% до 7%
2% годовых на остаток от 10 000 руб.; +5 п. п. при поступлении на карту пенсионных или зарплатных выплат в отчетном периоде
Выпуск и обслуживание
150 - 1 239 ₽
со 2-го года: 0-1 188 руб.
150 руб. за выпуск карты; 99 руб. в месяц за обслуживание счета, плата не взимается в 1-й месяц и далее при выполнении одного из условий:
- неснижаемый остаток на счете карты 0 руб. или от 30 000 руб.;
- поступление средств от ПФР / Негосударственных пенсионных фондов;
- поступление заработной платы
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;
- 90 руб. - до 3 000 руб. за операцию;
- 2% от суммы свыше 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;
- 90 руб. - до 3 000 руб. за операцию
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
- СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;
- возможен онлайн-перевод пенсии на карту в офисе банка;
- услуга "Крепкое здоровье" на 10 месяцев при первом поступлении пенсии (удаленные консультации дежурного врача-терапевта, организация экстренной платной медицинской помощи, консультации по медицинским учреждениям, консультации по аптечным товарам);
- возможна моментальная выдача карты
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможно бесплатное обслуживание при соблюдении требований банка;
- начисление процентов на остаток;
- начисление баллов за оплату услуг ЖКХ через интернет-банк
Минусы
- баллами можно возместить полную стоимость операции по оплате товаров или услуг в категории "ЖКХ" и "Аптеки" в течение 90 дней
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
11.02.2019 15:19
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Тепло» в 254 городах России
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Справочная информация
ПАО «Восточный экспресс банк»
- Адрес
- 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
- Сайт
- www.vostbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 100-71-00 — единая справочная служба8 800 200-28-20 — VIP-обслуживание