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Восточный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Классическая

Тепло

Мир Классическая «Карта дальневосточника» — Восточный Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 150 до 1 239 ₽
  • cash back до 5%
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • чип
  • бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Cash Back
до 5%
  • 5% при оплате услуг ЖКХ и покупок в аптеке;
  • до 40% за онлайн покупки по ссылке интернет-магазина, размещенного на сайте банка, раздел «Cash – back за покупки в интернете» (начисляются через 2-6 недель)
Бонусы
  • другое

программа Карта Тепло: начисление баллов за покупки (1 руб. = 1 балл), которыми в дальнейшем можно возместить только полную стоимость операции по оплате товаров или услуг в категориях "ЖКХ" и "Аптеки" в течение 90 дней со дня совершения операции:

  • 5% в категориях "ЖКХ" (в т.ч. через интернет-банк), "Аптеки" (макс. 1 000 баллов в месяц);
  • 1% за прочие покупки

макс. сумма операций для расчета бонусов - 60 000 руб. в месяц, срок действия бонусов - 2 года

Начисление процентов на остаток средств на счете
от 2% до 7%
2% годовых на остаток от 10 000 руб.; +5 п. п. при поступлении на карту пенсионных или зарплатных выплат в отчетном периоде
Выпуск и обслуживание
150 - 1 239 ₽

со 2-го года: 0-1 188 руб.

150 руб. за выпуск карты; 99 руб. в месяц за обслуживание счета, плата не взимается в 1-й месяц и далее при выполнении одного из условий:

  • неснижаемый остаток на счете карты 0 руб. или от 30 000 руб.;
  • поступление средств от ПФР / Негосударственных пенсионных фондов;
  • поступление заработной платы
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;
  • 90 руб. - до 3 000 руб. за операцию;
  • 2% от суммы свыше 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;
  • 90 руб. - до 3 000 руб. за операцию
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
  • СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;
  • возможен онлайн-перевод пенсии на карту в офисе банка;
  • услуга "Крепкое здоровье" на 10 месяцев при первом поступлении пенсии (удаленные консультации дежурного врача-терапевта, организация экстренной платной медицинской помощи, консультации по медицинским учреждениям, консультации по аптечным товарам);
  • возможна моментальная выдача карты
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможно бесплатное обслуживание при соблюдении требований банка;
  • начисление процентов на остаток;
  • начисление баллов за оплату услуг ЖКХ через интернет-банк
Минусы
  • баллами можно возместить полную стоимость операции по оплате товаров или услуг в категории "ЖКХ" и "Аптеки" в течение 90 дней
Особые ограничения
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
11.02.2019 15:19
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Тепло» в 254 городах России
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Справочная информация
ПАО «Восточный экспресс банк»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
Сайт
www.vostbank.ru
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Телефоны
8 800 100-71-00 — единая справочная служба
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