Росгосстрах Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Доходная
Mastercard Gold «Доходная» — Росгосстрах Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Mastercard Unembossed
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 4,5% до 7,25%
сумма минимального первоначального взноса для начисления процентов - 3 000 руб., процентная ставка зависит от суммы остатка на счете карты и срока размещения денежных средств, проценты ежемесячно капитализируются
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 300 руб. (0% - в банкоматах ПАО Сбербанк, ПАО Банк "ФК Открытие", Банк «ТРАСТ» (ПАО)
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 300 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 350 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- конвертация - по курсу ЦБ;
- плата за неразрешенный овердрафт - 54,75% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- начисление процентов на остаток средств на счете;
- возможность моментального оформления карты
Дата актуализации
19.02.2019 13:26
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Доходная» в 98 городах России
Справочная информация
Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2
- ОГРН
- 1027739004809
- Сайт
- www.rgsbank.ru
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