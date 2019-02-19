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Росгосстрах Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Доходная

Mastercard Gold «Доходная» — Росгосстрах Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Mastercard Unembossed
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 4,5% до 7,25%
сумма минимального первоначального взноса для начисления процентов - 3 000 руб., процентная ставка зависит от суммы остатка на счете карты и срока размещения денежных средств, проценты ежемесячно капитализируются
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1,5%, мин. 300 руб. (0% - в банкоматах ПАО Сбербанк, ПАО Банк "ФК Открытие", Банк «ТРАСТ» (ПАО)

Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%, мин. 300 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 350 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
  • конвертация - по курсу ЦБ;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 54,75% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты;
  • начисление процентов на остаток средств на счете;
  • возможность моментального оформления карты
Дата актуализации
19.02.2019 13:26
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Доходная» в 98 городах России
408
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Справочная информация
Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2
ОГРН
1027739004809
Сайт
www.rgsbank.ru
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Телефоны
8 800 700-40-40 — единая справочная служба