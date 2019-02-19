Обслуживание карты Тип карты

на выбор Mastercard Unembossed

Mastercard Gold Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Начисление процентов на остаток средств на счете сумма минимального первоначального взноса для начисления процентов - 3 000 руб., процентная ставка зависит от суммы остатка на счете карты и срока размещения денежных средств, проценты ежемесячно капитализируются от 4,5% до 7,25% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 300 руб. (0% - в банкоматах ПАО Сбербанк, ПАО Банк "ФК Открытие", Банк «ТРАСТ» (ПАО) Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 300 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 350 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб. в месяц;

конвертация - по курсу ЦБ;

плата за неразрешенный овердрафт - 54,75% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты;

начисление процентов на остаток средств на счете;

возможность моментального оформления карты Дата актуализации 19.02.2019 13:26 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.