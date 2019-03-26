Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Platinum

Mastercard Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Cash Back от 5 до 15% 5% за покупки в категориях "Транспорт", " Зоотовары", "Рестораны";

10% за покупки в категориях "Цветы", "Химчистки";

15% за покупки в категории "Музеи";

0,5% от суммы покупок в иных категориях по картам Mastercard;

макс. 3 000 руб. / 55 долл. / 45 евро в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете 2,5% годовых - при наличии среднемесячного остатка на счете в размере от 5 000 руб. до 50 000 руб.; 6% годовых - при среднемесячном остатке от 50 000 руб. до 100 000 руб. (при остатке более 100 000 руб. проценты начисляются только на сумму 100 000 руб.) от 2,5% до 6% Выпуск и обслуживание 4 500 ₽ Выпуск и обслуживание 70 $ 4 500 руб. (эквивалент) Выпуск и обслуживание 62 € 4 500 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 50 000 руб.;

1% мин. 100 руб. - при снятии от 50 000 руб. до 100 000 руб.;

2% мин. 100 руб. - при снятии свыше 100 000 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 50 000 руб.;

1% мин. 100 руб. - при снятии от 50 000 руб. до 100 000 руб.;

2% мин. 100 руб. - при снятии свыше 100 000 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 3 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 50 000 руб.;

1% мин. 100 руб. - при снятии от 50 000 руб. до 100 000 руб.;

2% мин. 100 руб. - при снятии свыше 100 000 руб. (в эквиваленте) Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 50 000 руб.;

1% мин. 100 руб. - при снятии от 50 000 руб. до 100 000 руб.;

2% мин. 100 руб. - при снятии свыше 100 000 руб. (в эквиваленте) Лимиты по операциям снятие наличных (в эквиваленте): до 500 000 руб. в день, до 3 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 50 000 руб.;

1% мин. 100 руб. - при снятии от 50 000 руб. до 100 000 руб.;

2% мин. 100 руб. - при снятии свыше 100 000 руб. (в эквиваленте) Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 50 000 руб.;

1% мин. 100 руб. - при снятии от 50 000 руб. до 100 000 руб.;

2% мин. 100 руб. - при снятии свыше 100 000 руб. (в эквиваленте) Лимиты по операциям снятие наличных (в эквиваленте): до 500 000 руб. в день, до 3 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

страхование выезжающих за рубеж (страховая сумма 81 500 долл. за год) - бесплатно;

плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых по счету в рублях, 30% годовых по валютным счетам;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. (эквивалент) за операцию Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатные СМС-информирование и полис ВЗР;

наличие cash back;

начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете Дата актуализации 26.03.2019 17:11 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.