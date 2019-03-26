Дебетовая карта "Дебетовая Platinum (пакет Годовой)" в СДМ-Банке
MasterCard Platinum — СДМ-Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 4 500 ₽
- cash back до 15%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 70 $
- cash back до 15%
- стоимость обслуживания 62 €
- cash back до 15%
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Platinum
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Cash Back
от 5 до 15%
- 5% за покупки в категориях "Транспорт", " Зоотовары", "Рестораны";
- 10% за покупки в категориях "Цветы", "Химчистки";
- 15% за покупки в категории "Музеи";
- 0,5% от суммы покупок в иных категориях по картам Mastercard;
- макс. 3 000 руб. / 55 долл. / 45 евро в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 2,5% до 6%
2,5% годовых - при наличии среднемесячного остатка на счете в размере от 5 000 руб. до 50 000 руб.; 6% годовых - при среднемесячном остатке от 50 000 руб. до 100 000 руб. (при остатке более 100 000 руб. проценты начисляются только на сумму 100 000 руб.)
Выпуск и обслуживание
4 500 ₽
Выпуск и обслуживание
70 $
4 500 руб. (эквивалент)
Выпуск и обслуживание
62 €
4 500 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - до 50 000 руб.;
- 1% мин. 100 руб. - при снятии от 50 000 руб. до 100 000 руб.;
- 2% мин. 100 руб. - при снятии свыше 100 000 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - до 50 000 руб.;
- 1% мин. 100 руб. - при снятии от 50 000 руб. до 100 000 руб.;
- 2% мин. 100 руб. - при снятии свыше 100 000 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 3 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - до 50 000 руб.;
- 1% мин. 100 руб. - при снятии от 50 000 руб. до 100 000 руб.;
- 2% мин. 100 руб. - при снятии свыше 100 000 руб. (в эквиваленте)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - до 50 000 руб.;
- 1% мин. 100 руб. - при снятии от 50 000 руб. до 100 000 руб.;
- 2% мин. 100 руб. - при снятии свыше 100 000 руб. (в эквиваленте)
Лимиты по операциям
снятие наличных (в эквиваленте): до 500 000 руб. в день, до 3 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - до 50 000 руб.;
- 1% мин. 100 руб. - при снятии от 50 000 руб. до 100 000 руб.;
- 2% мин. 100 руб. - при снятии свыше 100 000 руб. (в эквиваленте)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - до 50 000 руб.;
- 1% мин. 100 руб. - при снятии от 50 000 руб. до 100 000 руб.;
- 2% мин. 100 руб. - при снятии свыше 100 000 руб. (в эквиваленте)
Лимиты по операциям
снятие наличных (в эквиваленте): до 500 000 руб. в день, до 3 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- страхование выезжающих за рубеж (страховая сумма 81 500 долл. за год) - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых по счету в рублях, 30% годовых по валютным счетам;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. (эквивалент) за операцию
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатные СМС-информирование и полис ВЗР;
- наличие cash back;
- начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете
Дата актуализации
26.03.2019 17:11
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Platinum (пакет Годовой)» в 11 городах России
Справочная информация
ПАО «СДМ-Банк»
- Адрес
- 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
- ОГРН
- 1027739296584
- Сайт
- www.sdm.ru
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