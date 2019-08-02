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Дебетовая карта "Бизнес-карта" в Локо-Банке

Visa Business «Бизнес-карта» — Локо-Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 169 ₽
  • cash back 1%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Business
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back
1%

за любые покупки на общую сумму от 20 000 руб. в месяц, макс. 5 000 руб. в месяц

Выпуск и годовое обслуживание
0 - 169 ₽

0 руб. - выпуск карты при активации в течение 3-х дн. после получения, иначе 299 руб.

0 руб. за 1 год обслуживания – при активации карты в течение 3 дней после получения, иначе 169 руб.

со 2-го года - 169 руб. за год

Снятие наличных в банкоматах банка
  • 1% до 50 000 руб. в месяц;
  • 2% от 50 000,01 руб. до 100 000 руб. в месяц;
  • 5% от 100 000,01 руб. до 400 000 руб. в месяц;
  • 10% от 400 000,01 руб.в месяц
Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1% до 50 000 руб. в месяц;
  • 2% от 50 000,01 руб. до 100 000 руб. в месяц;
  • 5% от 100 000,01 руб. до 400 000 руб. в месяц;
  • 10% от 400 000,01 руб.в месяц;
Снятие наличных в ПВН других банков

не предусмотрено

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в сутки по каждой карте в день, до 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 99 руб. в месяц;
  • внесение наличных на счет карты в банке - 0,1% от суммы, в сторонних устройствах - 1% от суммы;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб.;
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за возникновение технической задолженности - 1% от суммы
Дата актуализации
02.08.2019 14:55
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Бизнес-карта» в 21 городе России
300
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Справочная информация
КБ «ЛОКО-БАНК» (АО)
Адрес
125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
ОГРН
1057711014195
Сайт
www.lockobank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 250-50-50 — единая справочная служба