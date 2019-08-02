Обслуживание карты Тип карты Visa Business Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Cash Back 1% за любые покупки на общую сумму от 20 000 руб. в месяц, макс. 5 000 руб. в месяц Выпуск и годовое обслуживание 0 - 169 ₽ 0 руб. - выпуск карты при активации в течение 3-х дн. после получения, иначе 299 руб. 0 руб. за 1 год обслуживания – при активации карты в течение 3 дней после получения, иначе 169 руб. со 2-го года - 169 руб. за год Снятие наличных в банкоматах банка 1% до 50 000 руб. в месяц;

2% от 50 000,01 руб. до 100 000 руб. в месяц;

5% от 100 000,01 руб. до 400 000 руб. в месяц;

10% от 400 000,01 руб.в месяц Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков 1% до 50 000 руб. в месяц;

2% от 50 000,01 руб. до 100 000 руб. в месяц;

5% от 100 000,01 руб. до 400 000 руб. в месяц;

10% от 400 000,01 руб.в месяц; Снятие наличных в ПВН других банков не предусмотрено Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в сутки по каждой карте в день, до 600 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 99 руб. в месяц;

внесение наличных на счет карты в банке - 0,1% от суммы, в сторонних устройствах - 1% от суммы;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб.;

конвертация - по курсу банка;

плата за возникновение технической задолженности - 1% от суммы Дата актуализации 02.08.2019 14:55 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.