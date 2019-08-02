Дебетовая карта "Бизнес-карта" в Локо-Банке
Visa Business «Бизнес-карта» — Локо-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 169 ₽
- cash back 1%
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Business
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back
1%
за любые покупки на общую сумму от 20 000 руб. в месяц, макс. 5 000 руб. в месяц
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 169 ₽
0 руб. - выпуск карты при активации в течение 3-х дн. после получения, иначе 299 руб.
0 руб. за 1 год обслуживания – при активации карты в течение 3 дней после получения, иначе 169 руб.
со 2-го года - 169 руб. за год
Снятие наличных в банкоматах банка
- 1% до 50 000 руб. в месяц;
- 2% от 50 000,01 руб. до 100 000 руб. в месяц;
- 5% от 100 000,01 руб. до 400 000 руб. в месяц;
- 10% от 400 000,01 руб.в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1% до 50 000 руб. в месяц;
- 2% от 50 000,01 руб. до 100 000 руб. в месяц;
- 5% от 100 000,01 руб. до 400 000 руб. в месяц;
- 10% от 400 000,01 руб.в месяц;
Снятие наличных в ПВН других банков
не предусмотрено
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в сутки по каждой карте в день, до 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 99 руб. в месяц;
- внесение наличных на счет карты в банке - 0,1% от суммы, в сторонних устройствах - 1% от суммы;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб.;
- конвертация - по курсу банка;
- плата за возникновение технической задолженности - 1% от суммы
Дата актуализации
02.08.2019 14:55
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Бизнес-карта» в 21 городе России
Справочная информация
КБ «ЛОКО-БАНК» (АО)
- Адрес
- 125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
- ОГРН
- 1057711014195
- Сайт
- www.lockobank.ru
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